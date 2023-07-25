Лисенок преградил путь автомобилю в Псковском районе. ВИДЕО

Лисенок преградил путь автомобилю в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. Видео в редакцию Псковской Ленты Новостей 25 июля прислал читатель.
Видео здесь и далее: ПЛН
На видео видно, что лисенок не поспешил уйти с дороги, увидев движущийся автомобиль. Он прилег на проезжую часть, а затем перебежал перед машиной из стороны в сторону.
Пугает лисенка только звуковой сигнал автомобиля, однако, услышав его, покидать любопытных местных жителей он не поспешил.
Напомним, выводок лисят вблизи деревни Верхолино заметили 10 июня.
После животных вновь заметили на дороге в начале июля.
Появление диких животных всё чаще фиксируют у населенных пунктов и даже в городской местности. К людям стали выходить лоси, косули, зайцы и даже медведи.
Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей выяснила, чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным, и где оказывают помощь травмированным особям.