Общество

Лисенок преградил путь автомобилю в Псковском районе. ВИДЕО

Лисенок преградил путь автомобилю в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. Видео в редакцию Псковской Ленты Новостей 25 июля прислал читатель.

Видео здесь и далее: ПЛН

На видео видно, что лисенок не поспешил уйти с дороги, увидев движущийся автомобиль. Он прилег на проезжую часть, а затем перебежал перед машиной из стороны в сторону.

Пугает лисенка только звуковой сигнал автомобиля, однако, услышав его, покидать любопытных местных жителей он не поспешил.

Напомним, выводок лисят вблизи деревни Верхолино заметили 10 июня.

Смотрите также Выводок лисят заметили в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. ВИДЕО

После животных вновь заметили на дороге в начале июля.

Смотрите также Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни

Появление диких животных всё чаще фиксируют у населенных пунктов и даже в городской местности. К людям стали выходить лоси, косули, зайцы и даже медведи.

Смотрите также Лиса бесстрашно позировала псковичу в городской местности. ФОТО

Смотрите также Лось пробежал перед автомобилем в Ваулиных Горах. ВИДЕО

Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей выяснила, чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным, и где оказывают помощь травмированным особям.