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Общество

Почти 70 псковских семей с начала года получили выплату при усыновлении ребенка

31.07.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области с начала 2023 года 67 семей, которые приняли на воспитание детей, получили единовременную выплату от Социального фонда России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону. 

«Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – это разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России», – рассказали в отделении СФР по Псковской области.

Так как выплата является разовой, она предоставляется в фиксированном размере. В Псковском регионе это – 22 909 рублей 3 копейки. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них.

«Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы специалисты отделения СФР самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию. Также заявление можно подать через портал госуслуг или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении)», – объяснили в фонде.

Кроме того, в отделении отметили, что заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение 5 рабочих дней после поступления соответствующего заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения либо в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.

Вопросы можно задать по телефону ОСФР: 8-800-200-00-98 (понедельник-четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 15.30).

Теги: #дети #социальные выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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