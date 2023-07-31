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Общество

Курс по применению беспилотников для школьников: «за» и «против»

31.07.2023 17:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Обучение школьников основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки: "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Основам применения беспилотников планируют обучать российских школьников на уроках начальной военной подготовки уже с 1 сентября. Об этом заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника».

Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. В апреле президент России Владимир Путин тоже поддержал идею обучать школьников управлению беспилотниками. Вместе с тем в Псковской области с 5 мая действует запрет на запуск любых гражданских дронов за исключением тех, что используются с разрешения органов государственной власти. Запрет будет действовать до отмены режима базовой готовности.

Однако на днях власти разрешили запускать беспилотники учреждениям, которые имеют лицензию и реализуют дополнительные образовательные программы. В «белый лист» попадают курсы по направлениям «беспилотные авиационные системы (проектирование, сборка, программирование)», «аэротехнологии» и «геотехнологии». Возможно, такое решение было связано как раз с тем, что в школах планируется обучать пилотированию дронов.

С одной стороны, идея ввести основы применения беспилотников продиктована временем, и если уже принято решение о возвращении НВП в школы, то знания об устройстве дрона и умение им управлять лишними не будут. Но с другой стороны непонятно, есть ли у российских школ необходимая материальная база для таких занятий и кто займется преподаванием.

Действительно ли нужно обучать школьников основам применения беспилотников? Нужны ли им такие знания? Есть ли база для такого обучения в школах, а именно квалифицированные преподаватели и сами беспилотники? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

По мнению депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, можно изучать основы применения беспилотников в школе для общего развития. Он отметил, что умение управлять дроном поможет не только в военном деле, но и в развитии логистики для бизнеса.

«Управление беспилотником, на самом деле, сложная история. Я думаю, им нужно управлять как машиной, причем немного специфически, ведь управляешь через дисплей. В принципе, для общего развития, почему бы нет? Тем более, беспилотная авиация имеет очень сумасшедшие перспективы. Во время СВО она запрещена, но когда, дай Бог, это закончится, это для экономики очень хорошее подспорье будет. Логистика - это всегда самое сложное, что есть. Беспилотник это, так называемая, последняя миля в логистике. Ну и плюс с военной подготовкой - мы не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому почему бы и нет? Чем больше людей будут уметь управлять, тем лучше, потому что один беспилотник на поле боя - это многие спасенные жизни».

С образовательной точки зрения, детям будет интересно изучать дроны, объясняет, депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Однако это направление должно органично входить в образовательную программу и усиливать разные предметы, а не изучаться только в рамках ОБЖ.

«Тема эта, конечно, детям очень интересна, и они, я уверена, будут этим заниматься с большим удовольствием. Но меня пугает то, что это будет происходить в рамках военизированных курсов, и поэтому в меньшей степени будут продумываться вопросы, как использовать беспилотники в нормальной человеческой жизни для развития культуры, для того, чтобы предотвращать или бороться с пожарами и так далее. Дело в том, что этим уже занимались (и не один год) разные кружки. Я считаю, что с точки зрения образовательной, это дело очень неплохое. Только единственное, что меня пугает, как я уже сказала, и это серьезно, не превратилось бы это только в изучение каких-то военных возможностей данного ресурса. Что касается подготовленности учителей и наличия материальной базы. В ряде школ области такая подготовка проводилась, потому что несколько лет у нас реализовывался федеральный проект "Точки роста". И одним из инструментов, который школы получали в этой "Точке роста", были как раз дроны. И некоторые учителя, конечно, проходили обучение, как работать с этим, как учить этому детей. Если говорить сейчас, я не очень уверена в том, что школы могут этим заниматься, но вполне возможно, что будет какая-то федеральная программа, деньги выделят. Другой вопрос, что вот эта работа, использование дронов, должна органично входить в саму систему обучения школы, то есть усиливать разные другие предметы, а не только изучаться в рамках предмета ОБЖ».

По словам ветерана Вооруженных сил России Александра Сотника, можно преподавать теорию использования беспилотников, но не вдаваться в тонкости. На его взгляд, в современных реалиях такие знания не будут лишними для общего развития.

«Может, теорию можно и рассказать, что применяются и для чего. Но, наверное, тонкости пока рано. Хотя, как средства разведки, оповещения и другие... Много функций у них. Дети, конечно, должны знать для общего развития. Все движется вперед, и они должны со временем идти в ногу. Поэтому, я считаю, хуже не будет».

На сегодняшний день в школах нет кадров даже для проведения НВП, утверждает депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. Поэтому говорить об изучении беспилотников пока что преждевременно.

«В рамках начальной военной подготовки говорить сейчас трудно, потому что это подготовка в учебный план не внесена. Поэтому, если говорить об обучении по беспилотникам, то сейчас школы с трудом представляют, в каком учебном предмете это вообще может осуществиться. На сегодняшний день даже кадров для НВП в школах нет. Мы понимаем, в перспективе, что это могут быть участники СВО, это могут быть бывшие военнослужащие или люди, которые прошли специальную подготовку. Будет. И я уверена, что это дело важное, нужное. И возврат к этой системе преподавания нужен. Но сейчас преподавателей этих нет. Сейчас говорить о работе с беспилотниками тоже, наверное, преждевременно. В качестве проекта, перспективы развития, я думаю, что это, наверное, уместно, но не на сегодняшний день. Буквально через несколько дней начнется август. Это уже подготовка к школе, это педагогические кадры, учебные план. Я не вижу ни материальной возможности, ни кадровой возможности сегодня это преподавать. Необходимость этого есть. Желание детей обучающихся, если не на 100%, то частично, безусловно, есть. Но, я думаю, что нужно здесь очень глубоко и правильно подходить к этому вопросу. Не рубить с плеча, а сначала сделать всю заведомую организационную подготовку и аккуратно это все вводить Родителям наших детей к этому тоже нужно будет привыкать, что их дети пойдут не просто на ОБЖ, а на начальную военную подготовку. Утраченный предмет тоже свой психологический пробел создаст. И не все будут, наверное, радоваться. Мнения будут разные. Поэтому здесь нужно начинать аккуратно и издалека».

В текущих реалиях у детей возникает множество вопросов о том, что такое беспилотники, как они устроены и кто ими управляет, объясняет директор псковской гимназии №29 Елена Синева. Именно поэтому введение курса изучения дронов в школьную программу поможет ответить на все актуальные вопросы.

«Хочется сказать, что новые знания всегда интересны. Мы сейчас - и взрослые, и дети - в связи со сложившейся ситуацией задаем себе вопрос, насколько опасны эти летательные аппараты, из чего они состоят, кто ими управляет, какую информацию они собирают? И эти вопросы пока остаются без ответа. И поэтому введение данного курса в школе поможет уже школьникам ответить на эти вопросы и, возможно, даже определиться с дальнейшей профессией. В рамках ОБЖ это совершенно оправданно и актуально. Но также можно включить и в курс внеурочной деятельности, и в кружки. Кружковая деятельность в этом направлении тоже будет востребована».

Само по себе умение пользоваться дронами полезно, считает руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни-SOS в Пскове Алина Чернова. Но изучение боевого использования беспилотников в школьной программе не актуально для учащихся.

Фото: Алина Чернова / «ВКонтакте»

«В случае с инициативами, которые касаются внедрения чего-нибудь нового в школах, хочется спросить: те, кто предлагают эти инициативы с такими скоростями, успевают ли отслеживать скорость их внедрения и реалистичность? Потому что даже за последние полгода столько всего уже предложено было внедрить в школы, что учителя и ученики должны сутками пропадать в школах, чтобы успеть освоить все новые дисциплины и все новшества, которые появились и должны появляться в школах. Что касаемо последней инициативы по обучению основам управления дронами, не вижу ничего плохого в самих дронах. И, действительно, для детей проектирование беспилотников, управление - это очень интересно, может быть. Но если почитать, что это совместно с Минобороны и предлагается обучать основам боевого использования дронов... Зачем учить детей боевому использованию? Их нужно сейчас готовить к поступлению в следующий уровень образования, к окончанию школы, к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, к основам какой-то взрослой жизни. Боевое управление дронов школьникам, наверное, ни к чему. Хотя сама инициатива внедрить обучение просто основам управления беспилотниками, проектированию, связанные дисциплины с этим - это может быть интересно и современно, но в такой формулировке, как сейчас прозвучало, вызывает вопросы. Например, для чего это нужно? Как это будет реализовано? На какие средства будут закупаться эти дроны? Кто будет преподавать? В какое время будет преподавать? Как будет работать? Где гарантия, что эти навыки будут потом применены в правильном русле?»

Дроны используются в различных кружках для детей, и им очень интересно изучать подобные технологии. Однако рассматривать изучение беспилотников только в рамках НВП — не очень правильно, ведь дроны можно использовать в разных направлениях: и для съемок, и для научной деятельности. К тому же на данный момент в большинстве школ нет материальной базы для организации изучения основ применения беспилотников и соответствующих кадров.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #беспилотники
Источник: Псковская Лента Новостей
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