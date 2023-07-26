Общество

Некоторым псковским образовательным организациям разрешили запускать беспилотники

Использование беспилотных гражданских летательных аппаратов организациями, которые реализуют на основании лицензии дополнительные образовательные программы определенного профильного направления, разрешили в Псковской области. Соответствующие изменения закреплены указом губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В частности, речь идет о программах по направлениям «беспилотные авиационные системы (проектирование, сборка, программирование)», «аэротехнологии», «геотехнологии» и по другим смежным по тематике направлениям, при реализации указанных дополнительных общеобразовательных программ. В тоже время руководители учебных заведений, где идет работа по таким программам, обязаны соблюдать ряд требований, установленных постановлением правительства Российской Федерации.

Напомним, что в Псковской области указом губернатора с 5 мая текущего года запрещено использование гражданских беспилотных летательных аппаратов. Решение принято на основании указа президента России №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №756».

В указе предусмотрен ряд других исключений. Беспилотные летательные аппараты могут быть использованы по решениям органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и в других случаях, отмеченных в документе.

Отмечалось, что нарушение запрета, введенного на территории Псковской области, повлечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.