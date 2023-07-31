Общество

Жаркую погоду ждут в Псковской области в начале августа

Каким будет август в Псковской области, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что первая декада августа будет теплой, в отдельные дни даже жаркой, температура воздуха от +22 до +27 градусов и от +24 до +29 градусов. Будут также кратковременные дожди и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра, в отдельных районах возможен град», – рассказала Тала Нещадимова.

Вторая декада, продолжила синоптик, по предварительному прогнозу, должна быть прохладнее. «Наиболее ожидаемый температурный режим - от +18 до +23 градусов, а тоже дожди, но уже не такие кратковременные. Скорее всего, характер дождей изменится - они могут стать затяжными. Также изменится ветер, начнет дуть ветер западных направлений. А первой декаде он будет все-таки преимущественно южных направлений», – заметила специалист.

Тала Нещадимова добавила, что третья декада может снова порадовать псковичей более теплой, комфортной погодой.

Ранее сообщалось, что на этой неделе циклон принес на Северо-Запад России грозовые дожди и тепло.