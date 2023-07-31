Михаил Ведерников: В Псковской области особое отношение ко Дню ВДВ

Офицеров, сержантов, прапорщиков, солдат и ветеранов с 93-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск России от имени правительства Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.
В самых сложных и ответственных ситуациях, продолжил губернатор, военнослужащие ВДВ демонстрируют исключительную стойкость, воинское мастерство, решительность и силу характера.
«Выражаю признательность ветеранам, чья отвага и мужество служит примером для молодого поколения десантников. Благодарю личный состав 76-й дивизии за безупречную службу. Убежден, вы всегда будете стоять на страже интересов Родины, через всю свою жизнь пронесете верность присяге и боевому братству», - подчеркнул глава региона.
Михаил Ведерников пожелал всем причастным крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в службе.