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Общество

Страсти по Ильичу: участники «Армрестлинга» и слушатели «ПЛН FM» поспорили о будущем памятника Ленину

02.08.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Очередной острый и содержательный словесный поединок состоялся сегодня, 2 августа, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в рамках проекта «Армрестлинг». Участники программы вместе с радиослушателями активно обсудили актуальную тему, о которой сейчас говорят и спорят в Пскове - озвученную губернатором идею переноса памятника Ленину с центральной площади.

Позицию тех, кто выступает за такое изменение, представлял известный псковский предприниматель, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий. Точку зрения тех, кто высказывается за сохранение памятника Ленину на прежнем месте, озвучил активист областного отделения КПРФ Олег Киселёв. Провел программу главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко.

 

В первом раунде поединка Игорь Савицкий в свойственной ему экспрессивной манере привел аргументы, по его мнению, доказывающие, что результаты деятельности Ленина и его роль в отечественной истории не таковы, что ему должны стоять памятники. Игорь Савицкий напомнил, что за период правления Ленина убыль населения в России составила многие миллионы людей.  

«Промышленное производство в России упало, просто вдумайтесь, в семь раз по сравнению с 1917 годом, и в девять раз по сравнению с 1914 годом. Было взорвано порядка 30 электростанций во время гражданских беспорядков, разрушались железные дороги. Демография четко говорит о том, что в первые пять лет правления Ленина убыль населения в России составила 11 миллионов человек. 200 тысяч человек были репрессированы с Октябрьского переворота до 1 января 1918 года. И за это всё, видимо, у нас по всей стране стоят памятники Ленину. Ленин - это религия по большому счету», - выразил свое мнение Игорь Савицкий. 

Олег Киселёв, наоборот, считает, что память о Ленине надо сохранять. Линию оппонирования Игорю Савицкому коммунист с самого начала построил на примере своей семьи. 

«История — это не только книги, учебники, телевидение, но и личный опыт. Мне более понятен опыт моей семьи. Моя мама родилась в 1924 году, в январе скончался Ленин. Её отец назвал ее Лена — в честь Ленина, не Елена. В семье есть репрессированные. После войны жили бедно, мать — дочь врага народа. Дальнейший путь семьи подобен "Интернационалу" — кто был ничем, тот стал всем. Из низов общества они поднялись, заработали уважение и социальный статус. Все это — благодаря советской власти, которая создавала условия для самых простых, обычных людей. Жестокость была, но она была с обеих сторон (в годы революции и Гражданской войны - ред.). CCCР был первопроходцем социалистического мира, перегибы, жестокость в таких ситуациях, увы, неизбежны», - считает член коммунистической партии с 1974 года Олег Киселев.

По его мнению, любые страницы истории России необходимо сохранять. 

Во втором раунде оппоненты ответили на вопросы Псковской Ленты Новостей и радиослушателей, которые высказывали свое мнение и внесли ряд предложений, в том числе по проведению референдума по обсуждаемой теме. Отвечая на вопрос о том, не имеет ли смысла подождать с решением судьбы памятника Ленину, Игорь Савицкий согласился, что спешить не стоит.

«Не говорю, что необходимо прямо сейчас. Можно подождать. Спешить абсолютно некуда», - сказал он. 

В свою очередь Олег Киселёв, отвечая на вопрос, готовы ли коммунисты к поиску компромиссного решения, напомнил позицию Псковского обкома КПРФ.

«За всех не скажу, но Псковский обком КПРФ против. Памятник гармоничен в ансамбле площади, рядом музей Ленина. Давайте - я не против - проведем широкий опрос общественного мнения, спросим людей. Я понимаю, что думает молодежь про Ленина. Но нужно уважать и старшее поколение, которое, в основном, против переноса памятника. Да, согласен, нам заложили фетиши. Ленин — это фетишизм, заложенный с детского сада и школы. А где нет фетишей таких? Наполеон — фетиш. Гитлер — фетиш. Но, может, какое-то время подождать. Зачем накалять обстановку этой темой?» - предложил Олег Киселёв.

Кроме того, коммунист заметил, что лучше обратить внимание на другие памятники в городе, а именно - мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века. По его наблюдениям, ступени памятника разрушаются.

В третьем раунде участники программы по традиции получили возможность задать друг другу вопросы напрямую. Они сошлись во мнении, что сейчас важнее решать другие проблемы, а не переносить памятник из центра Пскова.

«Олег привел хороший аргумент по поводу того, что у нас много проблем, а тут еще памятник переносить, - сказал Игорь Савицкий. - Россия сегодня в непростой ситуации. С этой точки зрения, полностью присоединюсь, что сегодня не время заниматься такими вещами как перенос памятника Ленину. Может, сегодня не время поднимать вопрос, но тем не менее мы должны чтить предков, болеть за свою землю и понимать, что происходило с нами в последние 100 лет». 

Олег Киселёв согласился, что в истории страны были и негативные страницы.

«Давайте историю оценивать с ближайшего времени, с течения нашей жизни. Да, пострадал мой дед. Но такое время было. Мой отец на войне был ранен. Что теперь, всех немцев ненавидеть? Было плохо, но сразу все менять… Пусть стоит. Он хорошо архитектурно смотрится, забудем немножко про идеологию. Парад будет идти - на фонтан ровняться? У нас фонтан у Рижской гостиницы стоит и не работает. Сейчас делают на Четырех углах. Может, займемся серьезными объектами? Давайте улучшать наш город», - призвал коммунист.

С видеоверсией эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.  

Напомним, в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сталкиваются мнения и позиции. Псковская Лента Новостей на своих площадках традиционно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. 

Теги: #Армрестлинг #памятники #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
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