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Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со экспертами концепцию развития, идеологическую основу работы регионального Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание прошло 2 августа.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что основные принципы формирования, деятельности и идеологемы центра «Воин» и отряда «Дружина» перекликаются, но у каждой организации есть своя специфика.

«Центр "Воин" — образовательный центр. "Дружину" мы формируем не только под задачи специальной военной операции, но и для содействия комплексной безопасности. Это наша большая команда, которая, я надеюсь, в широком формате будет работать на территории области еще долгие-долгие годы. Поэтому к основным подходам, идеологемам, нужно подойти особенно внимательно. Это должны быть объединяющие вещи для всех возрастных групп, людей разного социального статуса, всех, кто готов обучаться, участвовать в обеспечении безопасности и развитии региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В правительстве пояснили, что в основе идеологии центра «Воин» — воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки. Предполагается, что в ходе непрерывного обучения воспитанник центра «Воин» будет проходить 5 ступеней развития личности: курс молодого бойца, староста, куратор, наставник и помощник инструктора. На основе этого подхода будет формироваться и учебно-методический план занятий.

В настоящее время вводный теоретический курс в центре завершили более 300 детей. Обучение продолжится по дополнительной образовательной программе. Кроме того, работа с детьми идет в рамках профильных смен на базе региональных оздоровительных лагерей «Чайка», «Ленок», «Дружба».

Идеологическая концепция отряда, обратил внимание начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов, отталкивается от самого понятия «дружинник» — как образ защитника слабых.

Губернатор Михаил Ведерников по итогам доклада внес ряд замечаний в представленные концепции, но по большей части озвученные предложения были одобрены участниками совещания. «В целом все акценты расставлены правильно», — заключил Михаил Ведерников.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области будет работать в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Всего на территории региона образуют 11 филиалов, в том числе межмуниципальные.

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Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Подобные учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.