Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со экспертами концепцию развития, идеологическую основу работы регионального Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание прошло 2 августа.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Глава региона подчеркнул, что основные принципы формирования, деятельности и идеологемы центра «Воин» и отряда «Дружина» перекликаются, но у каждой организации есть своя специфика.
В правительстве пояснили, что в основе идеологии центра «Воин» — воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки. Предполагается, что в ходе непрерывного обучения воспитанник центра «Воин» будет проходить 5 ступеней развития личности: курс молодого бойца, староста, куратор, наставник и помощник инструктора. На основе этого подхода будет формироваться и учебно-методический план занятий.
В настоящее время вводный теоретический курс в центре завершили более 300 детей. Обучение продолжится по дополнительной образовательной программе. Кроме того, работа с детьми идет в рамках профильных смен на базе региональных оздоровительных лагерей «Чайка», «Ленок», «Дружба».
Идеологическая концепция отряда, обратил внимание начальник управления специальных программ Андрей Вьюнов, отталкивается от самого понятия «дружинник» — как образ защитника слабых.
Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области будет работать в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Всего на территории региона образуют 11 филиалов, в том числе межмуниципальные.
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Подобные учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.