Общество

Очередной «гриб-богатырь» обнаружили в гдовском лесу. ФОТО

Белый гриб большого размера обнаружили в лесу Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анюта Пшеницына / «ВКонтакте»

«Гдовка. Отличная погода. Отличное настроение. Отличный результат», - подписала фотографию любительница тихой охоты.

Многие отметили успешность похода в лес, назвав женщину «лесной феей».

«У меня есть такое впечатление, что это грибы охотятся на вас....и ягоды тоже», - заметила другая участница группы.

Ранее сообщалось, что гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом.