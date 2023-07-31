Очередной «гриб-богатырь» обнаружили в гдовском лесу. ФОТО

Белый гриб большого размера обнаружили в лесу Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Анюта Пшеницына / «ВКонтакте»
«Гдовка. Отличная погода. Отличное настроение. Отличный результат», - подписала фотографию любительница тихой охоты.
Многие отметили успешность похода в лес, назвав женщину «лесной феей».
«У меня есть такое впечатление, что это грибы охотятся на вас....и ягоды тоже», - заметила другая участница группы.
Ранее сообщалось, что гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом.