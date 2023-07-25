«Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом

Гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Никита Смирнов / «ВКонтакте»
«Вот такой гриб нашли сегодня в лесах под Гдовом. Правда, не знаем, что за гриб, но шляпа большая», - написал автор фотографии.
В комментариях подписчики группы отметили, что это «боровик - переросток». Кроме того, они стали обсуждать необходимость срыва таких грибов.
Другая женщина пояснила, что в этом нет ничего страшного.
«Пришли в любимую канавку. Там стоят маслята-переростки. Пока они стоят - новые не растут. Ничего страшного, если этот переросший гриб переместится на метр в сторону, спокойно распространит свои споры и сгниет. Вместо того, чтобы на самом пике своей грибницы гнить», - добавила она.