Общество

«Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом

Гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Никита Смирнов / «ВКонтакте»

«Вот такой гриб нашли сегодня в лесах под Гдовом. Правда, не знаем, что за гриб, но шляпа большая», - написал автор фотографии.

В комментариях подписчики группы отметили, что это «боровик - переросток». Кроме того, они стали обсуждать необходимость срыва таких грибов.

«Не могу понять, зачем такие переросшие грибы срывают, тем более не знают, что за гриб. В пищу он не годен, даже, наверное, вредно. Пусть бы споры распространил, выполнил свое предназначение. Варвары такие бесят», - заметила участница группы и вспомнила, как ее ругали за уничтожение грибов пинками.

Другая женщина пояснила, что в этом нет ничего страшного.

«Пришли в любимую канавку. Там стоят маслята-переростки. Пока они стоят - новые не растут. Ничего страшного, если этот переросший гриб переместится на метр в сторону, спокойно распространит свои споры и сгниет. Вместо того, чтобы на самом пике своей грибницы гнить», - добавила она.