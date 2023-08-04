Общество

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет, таким образом верхний порог увеличивается на три года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года.

Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены, пишет РИА Новости.