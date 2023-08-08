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Проект «Сердце Пскова» направлен на идентичность города – Ирина Иванова

Будки электроподстанций в центре Пскова украсят рисунки. Это одно из направлений работ, которые планируются в рамках проекта «Сердце Пскова». Об изменениях в исторической части города рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проект "Сердце Пскова" направлен на идентичность нашего города. Псков - это Спегальский, тот же самый снеток или барсы. И мы все это, совместно с творческой частью нашего города, с творческими жителями, пытаемся реализовать», – отметила Ирина Иванова.

В дизайне люков, продолжила Ирина Иванова, использовались снеток и псковская деньга. Кроме того, были запечатлены виды, заимствованные у Спегальского, и материалы, которые хранятся в Псковском музее-заповеднике.

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«Сейчас будут нанесены рисунки, так скажем паттерн, на будку электроподстанции, которая находится возле музыкальной школы на улице Советской. Это не будет что-то кричащее, они будут в спокойных цветах, и скоро мы это продемонстрируем. Если в спальных районах данные будки расписаны муралами, то в центре муралы не подойдут. Поэтому не хотелось бы делать на них акцент, но в то же самое время их хотелось бы вовлечь непосредственно в облик города», - поделилась гостья студии

Также Ирина Иванова напомнила, что «фишкой» города станут бронзовые «Барсики».