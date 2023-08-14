Общество

До +29 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 15 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что жару до +31 градуса и грозы с ливнями прогнозируют на Северо-Западе на неделе с 14 по 20 августа.