Общество

Замкомандующего ВДВ Алексей Наумец: В Пскове замечательная обстановка и доброжелательные люди

В Пскове замечательная обстановка и доброжелательные люди. Такое мнение высказал генерал-майор, заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первый раз сюда попал для прохождения службы в 2005 году, был назначен начальником штаба 104-го гвардейского (еще тогда парашютно-десантного, затем десантно-штурмового) полка. Полтора года я был начальником штаба полка. Потом убыл в Ставрополь, затем Тула была, затем опять Псков, второй раз», - сказал Алексей Наумец.

По его словам, за время службы удалось приобрести надежных товарищей и единомышленников.

«Предложили стать сенатором, да, я дал согласие. Когда проходил службу здесь командиром дивизии, помимо выполнения боевых, служебных и учебных задач, которые решало здесь соединение, было еще очень много проблем, связанных с жизнью, бытом и в самой воинской части, членов семей военнослужащих очень много. Поэтому Андрей Анатольевич (Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» - ред.) мне в свое время здесь подставил крепкое и надежное плечо. Служебные сначала отношения переросли в крепкую, надежную дружбу», - заметил он.

Российского военачальника, генерал-майора, заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации Алексея Наумца назвали в числе кандидатов на пост сенатора Совета Федерации от Псковской области. Такое решение приняли на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» в Пскове 13 июня.