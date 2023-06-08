Политика

Заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец может стать сенатором от Псковской области

Российского военачальника, генерал-майора, заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации Алексея Наумца назвали в числе кандидатов на пост сенатора Совета Федерации от Псковской области. Такое решение приняли на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» в Пскове 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алексей Наумец. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В соответствии с федеральным законодательством, при выборах высшего должностного лица субъекта с кандидатом на пост губернатора идут три кандидата в Совет Федерации. В случае избрания один из них наделяется полномочиями сенатора. В списке губернатора Михаила Ведерникова в числе кандидатов на должность сенатора: заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, председатель областной Общественной палаты Наталья Горбачева.

«Предлагаю сенатором сделать Алексея Наумца. Я считаю, что это будет серьезное усиление региона во взаимодействии с военными и усиление позиции на федеральном уровне», - обратился к однопартийцам Михаил Ведерников.

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года.

В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году.

Фото: Вадим Боченков

С 1990 по 2003 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2003 по 2005 год — слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2005 по 2007 год — начальник штаба — заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка (п. Черёха) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

С 2007 по 2009 — командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (г. Новороссийск).

С 2009 по 2013 — начальник штаба — заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Тула).

С 2013 по 2018 — командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой, Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (г. Псков).

Указом президента РФ от 13 июня 2014 года присвоено воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время исполнительный орган государственной власти Псковской области в верхней палате российского парламента представляет Елена Бибикова. Сенатором она назначалась в 2014 году и в 2018 году, работает в комитете Совета Федерации по социальной политике.