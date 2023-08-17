Общество

Удобные способы заплатить налоги перечислили псковичам

Налогоплательщики-физические лица могут уплачивать налоги, не выходя из дома, через сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика» (доступна как веб-версия, так и мобильное приложение «Налоги ФЛ») и «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут не только просматривать налоговые уведомления, оплачивать онлайн текущие начисления и задолженность, но и пополнять баланс для будущих начислений (т.е. использовать ЛК как электронный кошелёк).

Чтобы уплачивать налоги было удобнее, реквизиты банковской карты можно сохранить, а также настроить автоплатеж, отслеживать внесенные суммы, скачивать квитанцию об уплате, получать сведения о переплате и задолженности и др.

Для тех, кто предпочитает пользоваться смартфоном, мобильное приложение «Налоги ФЛ» размещено и доступно для скачивания во всех магазинах (NashStore, RuStore, Appgallery, GooglePlay, AppStore).

Подключиться к сервису можно, получив логин и пароль в любом налоговом органе, работающем с физическими лицами, независимо от места жительства и постановки на учет, с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также квалифицированной электронной подписи.

В свою очередь сервис «Уплата имущественных налогов и пошлин физических лиц» позволяет без авторизации произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа, указанному в налоговом уведомлении, или заполнив все платежные реквизиты документа.