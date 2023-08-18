Общество

Великолукская епархия проведет проверку по факту освящения памятника Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли во вторник на территории одного из заводов в городе Великие Луки. Постамент со скульптурой Сталина в полный рост работы художника Михаила Красильникова создан по инициативе Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» и коллектива завода.

Фото: Telegram-канал «КПРФ»

Священнослужители Великолукской епархии приняли участие в открытии памятника Сталину без благословения и согласования с Епархиальным управлением, сообщается на сайте епархии.

Видео: РИА Новости

Мероприятие состоялось 15 августа. «Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения», - уточнили в епархии.

Отец Антоний, который проводил обряд освящения, признал, что в годы правления Сталина было убито большое число священников. Однако, по его словам, «благодаря этому у нас есть множество новомучеников».

На данный момент проводится служебная проверка.