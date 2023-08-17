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Памятник Тирану

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Лучший памятник жертвам — отсутствие памятников палачам»

Владимир Туровский, советский писатель

Хорошо известно и, как говорится, задокументировано: Псковская область время от времени попадает в федеральную информповестку с каким-нибудь казусом или негативом. И вот, главные российские медиа снова напомнили о существовании нашего региона. А что случилось? Да ничего особенного, просто в Великих Луках поставили памятник Сталину. Нетривиальное событие тут же привлекло внимание. Потому что памятники Сталину у нас пока еще, слава богу, штучные сюжеты. И вот дожили – много чего нужного отсутствует в Псковской области, зато памятник «отцу народов» теперь имеется.

Фото: Telegram-канал «КПРФ»

Прежде всего, нужно оговориться, что установка 8-метрового монумента – сугубо частная инициатива, государство в целом или какая-то отдельная ветка власти тут совершенно ни при чем. По имеющейся инсайдерской информации, региональная власть и руководство города Великие Луки были против его установки. Поэтому отдельные комментарии, что это власти поспособствовали появлению памятника, совершенно неуместны и не имеют ничего общего с реальным положением дел. Собственно, потому он и стоит на частной территории одного из промышленных предприятий, а не на центральной площади города. Здесь можно было бы пожать плечами, поставить точку и разойтись – если кому-то нравится Сталин, и он ставит ему памятник на своей частной земле, это личное дело авторов инициативы. Закон не нарушен.

Однако же установка монумента вызывала широкий общественный резонанс. И немудрено – личность и политическое наследие Иосифа Сталина, пожалуй, одна из самых дискуссионных тем в отечественной истории, да и современной российской политике. Кто такой Сталин – отец народов, взявший страну с сохой и оставивший с ядерной бомбой, или кровавый тиран, уничтоживший миллионы советских граждан? На этот вопрос с пеной у рта пытаются ответить последние лет десять. Это крайне удивительно потому, что на него уже давно был найден ответ, причем еще в СССР. Легко заметить, что по всей стране стоит бесчисленное множество памятников Ленину, но совершенно нет памятников его преемнику на посту главы государства. Даже в Советском Союзе у тогдашних коммунистов, многие из которых были настоящими, искренними, а не конъюнктурными коммунистами, хватило ума и знаний, чтобы не питать иллюзий на предмет «творческого наследия» этого вождя. Иосиф Сталин – это кровавый палач и тиран, сгноивший и уничтоживший миллионы людей.

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В этом контексте удивительна позиция нынешних псковских коммунистов. Да что там удивительна – эта позиция с чисто человеческой точки зрения просто отвратительна. Псковский обком КПРФ сходу ринулся хайповать на теме установки памятника, при том, что к самому «перфомансу» никакого отношения псковские партийцы не имеют. Т.е. просто примазались к чужой истории. Это, впрочем, ерунда.

Беда в том, что псковские коммунисты, судя по всему, совершенно не отдают себе отчет в том, что они сейчас пиарятся на крови и костях миллионов невинных людей, уничтоженных различными способами по воле человека, памятник которому теперь стоит в Великих Луках. Сталин, дамы и господа, а также товарищи – это синоним понятию «геноцид русского народа». Если угодно, советского, потому что «отец народов», отправляя людей тысячами в ГУЛАГ и на расстрел, не слишком интересовался их национальной принадлежностью.

Вот здесь прошу четко и однозначно понимать, что я не свое личное мнение высказываю. Деяния Сталина отлично задокументированы, факты являются неоспоримыми. В нашем регионе, в частности, проведена титаническая работа, которая увенчалась публикацией «Книги памяти жертв политических репрессий в Псковской области». Там тысячи имен – восстановление исторической памяти и реабилитацию жертв сталинского террора, если не ошибаюсь, долгое время курировал недавно ушедший из жизни экс-председатель регионального парламента, почетный гражданин Псковской области Юрий Шматов, знающий, что такое сталинские репрессии на личном опыте.

Но псковский обком КПРФ живет на своей волне. Это, в общем, не удивительно, потому что людей с хорошим историческим образованием там почти не осталось. С поддельными дипломами есть, а вот с честным дипломом истфака, видимо, нет. Некому восстановить псковским коммунистам историческую память. Тем более, что они еще и всеми силами сопротивляются, отказываются смотреть правде в глаза и признавать факты, давно являющиеся историческими. Так, видимо, и помрут невеждами.

Хотя, возможно, дело тут не в том, что псковские коммунисты отличаются вопиющей исторической безграмотностью. Быть может, уместно говорить о нездоровом политическом цинизме. Хорошо известно, что КПРФ практически полностью утратила идеологическую базу. Партия давно уже не борется за права трудящихся, за социальную справедливость, а о построении социализма и вовсе не заикается. Извиняюсь, даже с поллитрой не разберешь, за что борются коммунисты в 2023 году. Плывут куда-то по течению, постепенно теряя последних сторонников. Вот серьезно, если вы вдруг являетесь сторонником КПРФ, задайте себе вопрос: какова программа партии и какое общество она намерена строить, если придет к власти? Только честно, не обманывая себя и не изобретая химер вроде «назад в СССР», потому что в реальной политике никакого «назад» быть не может, нет такой исторической практики.

И я совершенно не удивлюсь, что все эти бесовские скачки вокруг памятника Сталину — ничто иное, как предвыборный пиар псковских коммунистов. У которых просто нет никаких политических идей. Ведь не секрет, в регионе происходит много важных и общественно значимых событий, но псковские «красные» выходят из политического анабиоза, только когда речь заходит о коммунистических истуканах. Стоит завести разговор о том, чтобы перенести Ленина в Пскове с центральной площади, тут же пробуждаются арендаторы помещения на Народной, 6, закипает их разум возмущенный. Еще эти наследники дела Ленина могут внезапно сорваться в какой-нибудь район, где обнаруживают памятник Ленину, загаженный птицами. Надо же, какая историческая несправедливость – такой великий человек, а башка у него, простите, засрана. Начинается спецоперация по отмыванию памятника от птичьего гуано, завершающаяся уверенной победой коммунистов над дерьмом. Это все очень интересно, но разве для этого Ленин создавал компартию? Коммунисты любят бравировать тем, что они – единственная партия с четкой идеологией. Но неужели идеология КПРФ состоит исключительно в том, чтобы плясать вокруг старых и новых памятников?

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Но и на это можно было бы плюнуть и пройти мимо. В конце концов, каждый поклоняется своим богам. Если бы не одно «но». Сталин – это очень кровавый «бог», питавшийся жертвоприношениями. Тиран, искалечивший миллионы судеб, в чем не может быть двух мнений. Да, это наша история, и я не призываю забыть и вычеркнуть Сталина из нее. Но я убежден, что из нее следовало бы вычеркнуть современных политиков, отрицающих историческую память, поклоняющихся кровавым божествам и оправдывающих геноцид русского народа.

Константин Калиниченко