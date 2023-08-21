Общество

Отремонтировать детскую площадку в псковской деревне Соловьи поручил губернатор

Отремонтировать детскую площадку в деревне Соловьи Псковского района поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Эту общественную территорию для благоустройства выбрали жители во время соответствующего голосования. Ее отремонтируют в 2024 году, но провести ремонт детской площадки и заменит элементы глава региона поручил в этом году.

«Сначала проведите небольшой ремонт. Сооружения нужно привести в порядок уже в этом году», - отметил губернатор.

Глава Псковского района Наталья Федорова уточнила, что стоимость благоустройства составит около 3,5 миллиона рублей. «Три объекта у нас выиграли. Стоимость составит около 3,5 миллиона рублей, не меньше. Будем делать, все этого хотели», - рассказала Наталья Федорова.