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Общество

Более 30 общественных территорий благоустроят в Псковской области в 2024 году

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36 территорий благоустроят в Псковской области в 2024 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона. Псков общественная территория между детским садом № 28 и домом 8 на улице Технической, спортивная площадка;

общественная территория между домами 62 и 62а на улице Инженерной и домом 11 на улице Алтаева, спортивная площадка;

общественная территория у домом 11, 13 и 17 на Сиреневом бульваре и домов 12, 14 и 16 на улице Звездной, спортивная площадка;

сквер на Сиреневом бульваре. Псковский район деревня Родина, набережная реки Великой напротив домов 1-50 на улице Набережной;

деревня Тямша, «Мамин парк»;

деревня Соловьи, общественная территория между домами 8 и 9. Великие Луки улица Гражданская, 7А, сквер напротив магазина «Апельсин»;

парк в северной части острова Дятлинка. Великолукский район поселок Дубрава-1, территория между д. 2А, д. 25, д. 27, д. 29 детская игровая площадка. Бежаницы Центральный парк около дома 7а на улице Комсомольской, детская площадка. Гдов улица Кингисеппская, парк. Дедовичи зона отдыха на берегу реки Шелонь (2-я очередь). Дно тротуар на улице Ленина от улицы Комсомольской до улицы Строителей (3-я очередь, от улицы Омельянюка до улицы Строителей около стадиона). Красногородск сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать» (2-я очередь). Кунья парк на улице Советской, 3-я очередь;

улица Дзержинского, дома 142, 144, территория у пруда (2-я очередь). Локня сквер между улицами Советской и Красноармейской. Невель улица Энгельса, сквер у музыкальной школы (2-я очередь) Новоржев улица Германа, Екатерининская площадь. Новосокольники общественная территория между средней школой и церковью Николая Чудотворца (1-я очередь). Опочка сквер у дома 7 на улице Водной. Остров пешеходная зона на улице Шумейко. Палкино детский парк на улице Набережной, 3-я очередь. Печоры общественная территория между домами 3 и 5 на улице Юбилейной. Плюсса сквер у домов 34, 36, 38, 40 и 42 на улице Ленина (1-я очередь). Порховский район деревня Полоное, улица Аудрини, дома 17-19, хоккейная площадка в детско-спортивном парке (2-я очередь);

Порхов, сквер у дома 14А на проспекте Ленина;

пешеходная зона у дома 2 на улице Профсоюзной. Пустошка общественная территория около мемориала «Огонь памяти» у дома 39 на улице Революции. Пушкинские Горы общественная территория у домов 10, 12, 14 на улице Ленина. Пыталово общественная территория между домами 4, 6, 8, 10 на улице Белорусской;

общественная территория у дома 15В на улице Шафанского. Себеж улица 7 Ноября, Петровская гора. Струги Красные набережная реки Щировки на улице Советской (1-я очередь) Усвяты площадь Советская (4-я очередь).