Более 30 общественных территорий благоустроят в Псковской области в 2024 году

36 территорий благоустроят в Псковской области в 2024 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.
Псков
- общественная территория между детским садом № 28 и домом 8 на улице Технической, спортивная площадка;
- общественная территория между домами 62 и 62а на улице Инженерной и домом 11 на улице Алтаева, спортивная площадка;
- общественная территория у домом 11, 13 и 17 на Сиреневом бульваре и домов 12, 14 и 16 на улице Звездной, спортивная площадка;
- сквер на Сиреневом бульваре.
Псковский район
- деревня Родина, набережная реки Великой напротив домов 1-50 на улице Набережной;
- деревня Тямша, «Мамин парк»;
- деревня Соловьи, общественная территория между домами 8 и 9.
Великие Луки
- улица Гражданская, 7А, сквер напротив магазина «Апельсин»;
- парк в северной части острова Дятлинка.
Великолукский район
- поселок Дубрава-1, территория между д. 2А, д. 25, д. 27, д. 29 детская игровая площадка.
Бежаницы
- Центральный парк около дома 7а на улице Комсомольской, детская площадка.
Гдов
- улица Кингисеппская, парк.
Дедовичи
- зона отдыха на берегу реки Шелонь (2-я очередь).
Дно
- тротуар на улице Ленина от улицы Комсомольской до улицы Строителей (3-я очередь, от улицы Омельянюка до улицы Строителей около стадиона).
Красногородск
- сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать» (2-я очередь).
Кунья
- парк на улице Советской, 3-я очередь;
- улица Дзержинского, дома 142, 144, территория у пруда (2-я очередь).
Локня
- сквер между улицами Советской и Красноармейской.
Невель
- улица Энгельса, сквер у музыкальной школы (2-я очередь)
Новоржев
- улица Германа, Екатерининская площадь.
Новосокольники
- общественная территория между средней школой и церковью Николая Чудотворца (1-я очередь).
Опочка
- сквер у дома 7 на улице Водной.
Остров
- пешеходная зона на улице Шумейко.
Палкино
- детский парк на улице Набережной, 3-я очередь.
Печоры
- общественная территория между домами 3 и 5 на улице Юбилейной.
Плюсса
- сквер у домов 34, 36, 38, 40 и 42 на улице Ленина (1-я очередь).
Порховский район
- деревня Полоное, улица Аудрини, дома 17-19, хоккейная площадка в детско-спортивном парке (2-я очередь);
- Порхов, сквер у дома 14А на проспекте Ленина;
- пешеходная зона у дома 2 на улице Профсоюзной.
Пустошка
- общественная территория около мемориала «Огонь памяти» у дома 39 на улице Революции.
Пушкинские Горы
- общественная территория у домов 10, 12, 14 на улице Ленина.
Пыталово
- общественная территория между домами 4, 6, 8, 10 на улице Белорусской;
- общественная территория у дома 15В на улице Шафанского.
Себеж
- улица 7 Ноября, Петровская гора.
Струги Красные
- набережная реки Щировки на улице Советской (1-я очередь)
Усвяты
- площадь Советская (4-я очередь).