Общество

Владимир Кузь: Наша задача - помогать реализовывать проекты по благоустройству территорий

Жители Псковской области видят в программе «Формирование современной городской среды» действенный инструмент для благоустройства социально значимых территорий. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов (избирательный округ №7 - Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Напомним, в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в псковской деревне Соловьи благоустроят общественную территорию между домами 8 и 9. Кроме того, в рамках этой же программы благоустроят еще две территории в районе: набережную реки Великой в деревне Родина и «Мамин парк» в Тямше. В Гдове же благоустройство коснется парка на улице Кингисеппской.

«В Псковской области достаточно большое количество объектов, которые нуждаются в благоустройстве, перечислять их долго. Благодаря инициативе жителей, у нас проходило общественное голосование, были выбраны эти территории. Конечно, жители видят в этом действенный инструмент, ведь чем активнее они принимают участие в голосовании, тем больше у них шансов благоустроить свою территорию. Если жителям надо – они голосуют, если не голосуют – значит у них все в порядке, и им это не нужно. Сложностей возникнуть не должно, все должно пройти так, как запланировано», – отметил Владимир Кузь.

Депутат будет помогать в реализации этих объектов. «Мы всегда выезжаем на места, контролируем и помогаем. Но наша задача –именно помогать реализовать эти проекты, контролирующих органов и так хватает», – добавил Владимир Кузь.