Общество

Законны ли домашние задания на каникулах, объяснила эксперт

Можно ли оценивать музыку и изо по системе «зачет/незачет» и почему нельзя требовать освоение общеобразовательной программы на каникулах, как действуют различные нормы права в сфере образования, рассказала руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.

«Несмотря на то что прямого запрета задавать задание на каникулы или выходные дни нет, необходимо учитывать, что Федеральный закон "Об образовании" относит каникулы к академическим правам обучающихся и определяет каникулы как плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. Исходя из указанной правовой нормы, домашние задания в каникулярный период могут носить только рекомендательный характер. Не исключаю, что педагог, руководствуясь благими намерениями, может задавать задания для того, чтобы на каникулах ученик наверстал упущенное, подготовился к продолжению обучения, олимпиаде и так далее», - объяснила эксперт.

Она уточнила, что требовать от обучающихся выполнения заданий на каникулах, то есть возлагать обязанность по освоению общеобразовательной программы — по выполнению домашних заданий, привлечение к мероприятиям, не предусмотренным учебными планами, — в каникулярный период является неправомерным.

Более того, такие факты можно рассматривать как нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством в области образования прав и свобод обучающихся, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, предусмотрена возможность безотметочного обучения законом предусмотрена. О необходимости введения безотметочного обучения по отдельным предметам говорится уже давно. Еще в 2003 году Министерство образования и науки направляло такое письмо в образовательные организации, в котором рекомендовало использовать при обучении физической культуре, изобразительному искусству, музыке безотметочное оценивание по зачетной системе. Но, к сожалению, немногие школы проследовали этим рекомендациям.

В настоящее время допускается указание отметки «зачтено» по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а выпускникам, относящимся к специальной медицинской группе для занятия физической культурой, — дополнительно по учебному предмету «Физическая культура». Об этом прямо указано в приказе Минпросвещения от 5 октября 2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».

Поскольку Закон «Об образовании» относит установление форм, периодичности и порядка текущей и промежуточной аттестации к компетенции образовательной организации, для перехода на безотметочное обучение по указанным предметам должен быть принят соответствующий локальный акт, пояснила Наталья Бондаренко.

Родители обучающихся, как участники образовательного процесса, вправе инициировать этот вопрос как перед директором школы, так и перед коллегиальным органом организации, в полномочия которого входит принятие таких локальных актов. Это могут быть педагогический совет школы, совет школы и так далее. Точную информацию о компетенции органов образовательной организации можно узнать, изучив устав школы, который в обязательном порядке размещен на сайте образовательного учреждения.