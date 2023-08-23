Традиционный августовский педсовет прошел в Пскове

Традиционный августовский педсовет прошел в преддверии начала нового учебного года в Псковском техническом лицее 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Ежегодный педагогический совет - это всегда насыщенное мероприятие. Но должен отметить, что в этом году программа более объемная, поэтому заранее хочу поблагодарить всех за доклады, выступления и презентации. Мысли, которые сегодня прозвучат, имеют принципиальное значение не только для будущей системы образования Псковской области, но и для будущего всей нашей страны», - сказал Михаил Ведерников.
Также губернатор отметил, что, подрастающие поколение развивается во время нарастающего информационного шторма, поэтому ребятам иногда тяжело ориентироваться без навигации и советов учителей.
Кроме того Михаил Ведерников выделил три принципиально важные задачи:
«Мы с вами формируем конкурентно-способную систему образования. Мы работаем с вами вместе, честно, увлечено. Уверен что добьемся всех постав задач», - сказал губернатор в конце своей речи.
После приветственного слова Михаила Ведерникова и выступления докладчиков было подписано соглашение между правительством Псковской области и филиалом Российского общества «Знание» в Псковской области.