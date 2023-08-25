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День города отмечают в Великих Луках

857-летие города отмечают в Великих Луках сегодня, 26 августа. Условной датой возникновения Великих Лук принято считать 1166 год — именно под этим годом он впервые упомянут в Новгородской летописи.

Город известен как город-крепость, защищавший рубежи Руси, а также имел важное торговое значение — находился на Великом торговом пути «из варяг в греки». В 1478 году Великие Луки вошли в состав Московского княжества. Екатерина Великая в память о ратных заслугах пожаловала городу герб: три золотых лука на красном поле.

Сегодня в городе запланирован ряд торжественных мероприятий, подробнее об этом можно узнать в программе празднования Дня города в Великих Луках.

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Город расположился на берегах реки Ловать. Река протекает через весь город, деля его надвое и делая крутые повороты семь раз. Отсюда и происхождение топонима: в средневековье «лукой» называли кривой поворот реки, дугу. Есть и другое предположение относительно названия города. В древнерусском языке «лука» – это «луг», соответственно, «великие луки» можно перевести как «большие, обширные луга».

Жители Великих Лук служили России во время Ливонской войны, Северной, русско-польских и русско-турецких войн, Отечественной войны 1812 года. Особую страницу в истории города занимают события Великой Отечественной войны.

Во время Великолукского сражения, с 16 по 27 июля 1941 года, советские солдаты, летчики и партизаны задержали немецкую армию в ее продвижении на Москву. Ожесточенные бои велись и позже, на протяжении двух месяцев в 1942-1943 годах. Силами нашей армии немцы попали в окружение, все части противника были уничтожены или сдались в плен. Сражение было названо Великолукской наступательной операцией, ее участники достойно выполнили свою задачу.

К моменту окончания войны в городе осталось всего 300 домов, более 3000 были сожжены. Отдельным подвигом можно назвать то, в какие сроки великолучане восстановили свой город. Уже к 1950 году Великие Луки был заново отстроен, снова начала развиваться промышленность. За героические подвиги во время войны в 2008 году Великие Луки удостоены почетного звания «Город воинской славы».

О доблестной истории города можно узнать, посетив культурные памятники: в Великих Луках сохранились бастионы и стены крепости времен Северной войны начала XVIII века. Высота стен доходит до 16 метров. Здесь установлен Обелиск Славы, а в Инженерном бастионе находится мемориал памяти танкистам-освободителям города.

Также здесь родились и проживали герои Советского Союза, знаменитые деятели науки и культуры. Усадьбы, где они жили, стали музеями. Это знаменитый математик И. М. Виноградов, первая женщина-математик и общественный деятель Софья Ковалевская, известный русский композитор Модест Мусоргский, маршал Константин Рокоссовский.

Современные Великие Луки — промышленный, транспортный и культурный центр Псковской области. Начиная с 1996 года, в городе проводятся международные соревнования на тепловых аэростатах. Город называют столицей современного российского воздухоплавания.

Великие Луки — город с большим экономическим потенциалом. Промышленность города представлена практически всеми отраслями производства. Успешно развивается машиностроение, электротехническая, текстильная, полиграфическая, легкая и пищевая промышленность. Город открыт для взаимовыгодного торгово-экономического, промышленного, научно-технического и культурного сотрудничества.