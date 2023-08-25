Общество

Псковский и владимирский омбудсмены договорились усилить взаимодействие по защите прав граждан

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел рабочую встречу с коллегой из Владимирской области Людмилой Романовой.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный омбудсмен, в ходе продолжительной беседы участники встречи во Владимире обсудили широкий круг вопросов практической деятельности уполномоченных по защите прав граждан, прежде всего участников СВО и членов их семей, беженцев, находящихся на территории Владимирской и Псковской областей. Также обсуждались новые инициативы региональных омбудсменов по вопросам пенсионного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности, которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств, не смогли достичь 30-летнего трудового стажа. Дополнительно Дмитрий Шахов и Людмила Романова обсудили практику обеспечения прав граждан в ходе избирательных кампаний, идущих в их регионах.

Владимирский омбудсмен, в частности, рассказала о системной и регулярной работе по рассмотрению обращений от военнослужащих, призванных по мобилизации и находящихся в «полку для выздоравливающих» Министерства обороны РФ, а также военных госпиталях, где проходят лечение и реабилитацию российские воины. Как отметил псковский омбудсмен, в последнее время к нему стали поступать обращения военнослужащих, призванных по мобилизации, и находящихся в войсковых частях, дислоцируемых, в том числе и во Владимирской области. Одна из таких жалоб была рассмотрена в пользу мобилизованного, проходящего лечение как раз во Владимирской области. Поэтому в целях ускорения разрешения обращений граждан – участников СВО, по мнению уполномоченных по правам человека, необходимо более оперативное взаимодействие между региональными омбудсменами, на территориях которых дислоцируются воинские части.

В завершении беседы Людмила Романова попросила своего коллегу провести анализ ситуации с пенсионными выплатами сельских жителей Псковской области и поддержать её предложения о снижении трудового стажа для таких граждан с 30 до 25 лет. При этом невозможность продолжения работы для получения пенсионного стажа в сельской местности для таких граждан должна быть вызвана серьезными жизненными обстоятельствами, такими как: наступление инвалидности, сокращения штата сельхозпредприятия или его полная ликвидация и т.п. Дмитрий Шахов подчеркнул важность поддержки жителей сельских территорий, в том числе выработку законодательных подходов к более справедливой системе пенсионного обеспечения.

Региональные омбудсмены отметили необходимость более оперативного взаимодействия по рассмотрению обращений жителей Псковской области права которых затрагиваются деятельностью органов власти и иных организаций, наделённых публичными полномочиями, расположенных во Владимирской области, а также и наоборот.

По итогам встречи уполномоченные по правам человека Владимирской и Псковской областей договорились о дополнительных мерах оперативного взаимодействия по рассмотрению вопросов жителей регионов, особенно участников СВО и их семей, а также информирование о складывающейся практике разрешения таких обращений.