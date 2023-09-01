Общество

Открыта запись на бесплатный курс на тему духовности для молодых семей

Псковский городской молодёжный центр совместно с Епархиальным отделом религиозного образования и катехизации открывает регистрацию молодых семей с детьми от 6 до 11 лет на бесплатный курс «Ключ разумения» по направлению «Духовная безопасность семьи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В рамках курса за учебный год будут реализованы 15 встреч-бесед, три экскурсии, две встречи со священником, руководителем Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, клирика храма святых Константина и Елены протоиереем Романом Лединым.

Занятия будут проходить два раза в месяц по пятницам с 19:40 до 20:30 в актовом зале Псковского городского молодёжного центра (улица Максима Горького, 15). Первая встреча состоится 29 сентября.

Встречи будет проводить методист Псковского городского молодёжного центра, учитель русского языка и литературы, учитель-логопед, выпускник ОДО Московской духовной академии Анастасия Иванова.

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Чтобы записаться на курс, необходимо заполнить заявление на зачисление семьи. Форму для заявления можно найти на сайте молодежного центра.