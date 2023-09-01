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Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады РАН

Известный российский политолог, бывший преподаватель Псковского педагогического института Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Telegram-канал Brief. Отмечается, что перед отстранением Гарбузов опубликовал колонку в «Независимой газете», в которой высказал мнение о месте России в мире и развенчал мифы о Западе, которые используют федеральные СМИ и политики.

Напомним, Валерий Гарбузов является крупнейшим специалистом, автором монументальной монографии «Рейгановская революция». Он окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института по специальности «история, обществоведение, английский язык» и аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена . Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Антивоенное движение в США (1981—1988)» по специальности «всеобщая история». В 2000 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию «"Рейгановская революция": Теория и практика американского консерватизма (1981—1988)» по специальности «всеобщая история».

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В 1980-1990-е работал учителем истории в средней школе №1 города Пскова и в Псковском государственном педагогическом институте (ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник. С 1993 по 2000 годы — заведующий кафедрой всеобщей истории).

В 1997-1998 годы как стипендиат программы Фулбрайта находился на стажировке в США, в Университете Теннесси (Ноксвилл, штат Теннесси, США), в ходе которой собирал материал для книг об американском консерватизме, Рональде Рейгане и Александре Хейге. В июле 2000 года перешел на работу в Институт США и Канады РАН, на должность заведующего отделом внутриполитических исследований.

В 2006 году избран заместителем директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН). Курировал исследования по внутриполитическим и социально-политическим проблемам США. 22 декабря 2015 года назначен врио директора ИСКРАН. 24 февраля 2016 года Валерий Гарбузов на общем собрании сотрудников института избран директором ИСКРАН. 11 апреля 2016 году утвержден в должности директора ИСКРАН.