Политика

Институт США и Канады РАН не будет втянут в пропаганду – Валерий Гарбузов

Институт США и Канады Российской академии наук никогда не будет втянут в пропаганду. Об этом заявил директор заведения, российский политолог Виталий Гарбузов на научно-образовательном семинаре к 100-летию Г. А. Арбатова «Глобальные вызовы XXI века», который проходит в Пскове с 14 по 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш институт ни сейчас и никогда в будущем не будет давать себя втягивать в пропаганду: антироссийскую, антиамериканскую или какую-то другую. Если это произойдёт, то на него нужно будет вешать пять замков, поскольку миссия нашего института тогда не будет выполнена. А она состоит в том, чтобы давать объективные знания и оценивать процессы, которые реально происходят», - отметил политолог.

Валерий Гарбузов пояснил, что миссия института изначально состояла в том, чтобы давать комплексный анализ двух стран северной части американского континента, изучать политику действующей американской администрации, как работает эта государственная машина.

«Был президентом Трамп - специализировались на нём, сейчас Байден - следим за ним. Мы пытаемся ответить на вопрос об американском доминировании в XXI веке, как вышло, что бывшие колонии стали супердержавой, чего нам ждать от ближайшего будущего. Каким-то образом приблизиться к более полному ответу на эти сложные темы», - продолжил он.

Директор Института США и Канады РАН также добавил, что давать политические прогнозы сложнее всего. «В этом плане институт действует не исходя из фантастики, а из тех фактов и знаний, которые имеются», - заключил он.