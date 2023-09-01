Общество

Не употреблять в пищу переросшие грибы призвали псковичей

Грибы, являясь по роду основных признаков растениями, содержат в своём составе вещества, имеющиеся только в животных продуктах. Поэтому грибы являются для человека, безусловно, тяжёлой, трудноперевариваемой пищей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Никита Смирнов / «ВКонтакте»

Придающие грибам неповторимые вкус и аромат, экстрактивные вещества, вызывают повышенную секрецию органов желудочно-кишечного тракта, что может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний.

Как уточнили в ведомстве, не стоит забывать о том, что грибы собирают в себе многие вредные вещества с окружающей среды (соли тяжёлых металлов радионуклиды и т.д.). При сборе грибов старых, переросших, позднего сбора, червивых возможно так же отравление продуктами распада веществ (биогенными аминами).

«Грибы – достаточно тяжёлая пища. Поэтому, не следует есть грибы людям преклонного возраста и тем, кто страдает хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, так как даже неядовитые грибы могут вызвать обострение этих заболеваний. И конечно, нельзя давать грибы детям до семи лет», - продолжили специалисты.

Правила по профилактике отравлений грибами весьма просты:

необходимо хорошо знать и уметь отличать съедобные грибы;

нож для очистки грибов должен быть маленьким, острым и обязательно из нержавеющего материала;

соблюдать правила обезвреживания условно съедобных грибов солью (2% р-р) на 2-3 дня при температуре +20 градусов не выше;

отваривать в двух водах 15-20 минут, отвар сливать не пробуя;

после отваривания грибы промыть, отжать и только потом использовать в пищу;

не следует собирать старые переросшие грибы, хотя они и не червивые;

грибы - скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особенно в тепле;

не рекомендуется хранить солёные грибы в оцинкованной и медной посуде, т.к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям;

расстройство пищеварения могут вызвать и солёные грибы, поданные на стол раньше срока. Поэтому следует помнить, что сухим посолом солёные грибы можно употреблять в пищу: рыжики - через 5-6 дней хранения, грузди - через 30-35 дней, волнушки - через 40 дней хранения;

грибы – природные адсорбенты, а потому они собирают и накапливают в себе всевозможные ядовитые вещества. Поэтому собирать их у автомобильных и железных дорог, у военных баз, предприятий с сомнительной экологией опасно для здоровья;

нельзя приобретать грибы в местах, не установленных для торговли.

Кроме того, категорически запрещается реализация смеси грибов, грибов солёных, маринованных, варёных, грибной икры, салатов, грибных консервов, изготовленных в домашних условиях, поскольку очень высок риск заболевания ботулизмом. Возбудители ботулизма, попавшие на гриб из почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, т.е. в герметически закупоренных банках, образуя очень сильный токсин.

При отравлении необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.