Не употреблять в пищу переросшие грибы призвали псковичей

Грибы, являясь по роду основных признаков растениями, содержат в своём составе вещества, имеющиеся только в животных продуктах. Поэтому грибы являются для человека, безусловно, тяжёлой, трудноперевариваемой пищей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Никита Смирнов / «ВКонтакте»
Придающие грибам неповторимые вкус и аромат, экстрактивные вещества, вызывают повышенную секрецию органов желудочно-кишечного тракта, что может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний.
Как уточнили в ведомстве, не стоит забывать о том, что грибы собирают в себе многие вредные вещества с окружающей среды (соли тяжёлых металлов радионуклиды и т.д.). При сборе грибов старых, переросших, позднего сбора, червивых возможно так же отравление продуктами распада веществ (биогенными аминами).
«Грибы – достаточно тяжёлая пища. Поэтому, не следует есть грибы людям преклонного возраста и тем, кто страдает хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, так как даже неядовитые грибы могут вызвать обострение этих заболеваний. И конечно, нельзя давать грибы детям до семи лет», - продолжили специалисты.
Правила по профилактике отравлений грибами весьма просты:
Кроме того, категорически запрещается реализация смеси грибов, грибов солёных, маринованных, варёных, грибной икры, салатов, грибных консервов, изготовленных в домашних условиях, поскольку очень высок риск заболевания ботулизмом. Возбудители ботулизма, попавшие на гриб из почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, т.е. в герметически закупоренных банках, образуя очень сильный токсин.
При отравлении необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.