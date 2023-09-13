Общество

Свыше 40 автомобилей получила система здравоохранения Псковской области

Более 40 автомобилей получила система здравоохранения Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Прогресс есть, только в этом году по программе модернизации первичного звена мы закупили 41 автомобиль. Мы закупаем их третий год. Это позволяет оказывать неотложную помощь», – рассказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что новые автомобили активно используют как для экстренных вызовов, так и для транспортировки специалистов между больницами и ФАПами.

Помимо этого, в 2023 году система здравоохранения Псковской области получила несколько передвижных ФАПов, которые активно используют на территории области.

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Напомним, ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Национальный проект реализуется с января 2019 года по 2024 год.