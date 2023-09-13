Общество

Более 30 модульных ФАПов построили в Псковской области в 2023 году

Более 30 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«По программе модернизации идет поставка оборудования первой необходимости, которым укомплектовывается первичное звено. Там идет полное комплектование ФАПов. Мы в этом году 34 проекта модульных ФАПов уже завершили, уже установили», – рассказала Марина Гаращенко.

Сейчас продолжается поставка оборудования ФАПов и благоустройство территорий.

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Напомним, ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Национальный проект реализуется с января 2019 года по 2024 год.