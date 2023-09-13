Более 100 вылетов совершил вертолет санавиации в Псковской области в 2023 году

Более 100 вылетов совершил вертолет санитарной авиации в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.
Национальный проект реализуется с января 2019 года по 2024 год.