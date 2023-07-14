Общество

Подростка с сепсисом из Пскова доставят в Петербург санавиацией

Подростка с сепсисом из Пскова доставят в Санкт-Петербург санавиацией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Перевозят, уже сегодня перевезут», – рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета Валентин Сидорин и добавил, что подростка транспортируют при помощи санавиации.

Помощь в лечении подростка должны оказать специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета, Российской детской клинической больницы, а также Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил трем ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом.