Михаил Ведерников о кадровых перестановках в правительстве: Кардинальных изменений не планируется

Кардинальных кадровых перестановок в правительстве Псковской области не планируется. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

«Если говорить о правительстве региона, то каких-то кардинальных изменений не планируется. Единственное, к концу года создадим отдельный комитет по молодежной политике, будем заниматься этим направлением более адресно и предметно. Он заменит действующее управление молодежной политики и общественных проектов. Такой орган исполнительной власти станет еще одним шагом в развитии сферы работы с молодежью и еще больше поднимет статус этого направления. Молодежь в Псковской области активно участвует в жизни региона, в федеральных конкурсах, привлекает средства на реализацию своих проектов и идей. Только за этот год на молодежные проекты привлечено более 14 млн рублей. Уже с 1 ноября новый комитет начнет свою работу. Что касается переназначений, никаких серьезных изменений не будет.», - отметил он.