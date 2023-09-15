Михаил Ведерников о кадровых перестановках в правительстве: Кардинальных изменений не планируется

Кардинальных кадровых перестановок в правительстве Псковской области не планируется. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в интервью ТАСС.
«Если говорить о правительстве региона, то каких-то кардинальных изменений не планируется. Единственное, к концу года создадим отдельный комитет по молодежной политике, будем заниматься этим направлением более адресно и предметно. Он заменит действующее управление молодежной политики и общественных проектов. Такой орган исполнительной власти станет еще одним шагом в развитии сферы работы с молодежью и еще больше поднимет статус этого направления. Молодежь в Псковской области активно участвует в жизни региона, в федеральных конкурсах, привлекает средства на реализацию своих проектов и идей. Только за этот год на молодежные проекты привлечено более 14 млн рублей. Уже с 1 ноября новый комитет начнет свою работу. Что касается переназначений, никаких серьезных изменений не будет.», - отметил он.
Михаил Ведерников подчеркнул, что в правительстве региона работает достаточно профессиональная команда. «Но естественный процесс обновления кадров неизбежен», - добавил он.
Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.
11 сентября стало известно о том, что Станислав Суслов покидает пост руководителя аппарата правительства Псковской области.