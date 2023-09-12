Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора

Михаил Ведерников получил удостоверение об избрании губернатором Псковской области сегодня, 12 сентября. Документ ему вручили в Избирательной комиссии региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Зарегистрировать избранного 10 сентября губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича, выдать ему удостоверение об избрании», - говорится в проекте постановления облизбиркома.
Постановление поддержали почти единогласно, против выступил один человек.
Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.