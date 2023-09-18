Общество

«Древо жизни» украсило центр Пскова. ФОТО

«Музыкальная шкатулка» и «Древо жизни» украсили центр Пскова. Новые граффити появились в рамках реализации проекта «Сердце Пскова». Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Автор эскизов - псковский дизайнер Михаил Гнедин. Тематику композиции на улице Советской подсказало соседство с Детской музыкальной школой. А настенная живопись в Детском парке создана по мотивам аппликаций выдающегося реставратора Юрия Павловича Спегальского», - рассказал Борис Елкин.

Цветовая гамма, добавил градоначальник, тоже выбрана неслучайно: сдержанные, но в то же время светлые и чистые цвета близки к палитре псковских фресок.