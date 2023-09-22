Общество

Псковские единороссы поздравили Анастасию Повторейко с награждением медалью «Луки Крымского»

Региональное отделение «Единой России» поздравило депутата Псковского областного Собрания Анастасию Повторейко, которая указом президента России Владимира Путина награждена за заслуги в области здравоохранения медалью «Луки Крымского».

Анастасия Повторейко явилась одним из инициаторов строительства на территории Псковской области нового учреждения, которое воссоздало единую инфекционную службу региона в условиях пандемии.

«Как руководитель инфекционной больницы, активным образом проявила себя на этапе строительства, сдачи и введения в эксплуатацию всех трех объектов учреждения в городе Пскове и городе Великие Луки. Сыграла ключевую роль в процессе организации деятельности Псковской областной инфекционной больницы, в вопросе подбора кадров и сплочения коллектива подразделения, освоения уникальной современной техники», - отметили в партии.

С момента открытия Псковской областной инфекционной больницы под руководством главного врача Анастасии Повторейко прошли лечение и успешно выздоровели 30000 пациентов, 17000 из них с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в статусе члена фракции «Единая Россия» в ПОСД она активно способствует дальнейшему развитию региональной системы здравоохранения в целях повышения уровня оказания медицинской помощи жителям Псковской области на более высокие качественные значения.

Напомним, президент России Владимир Путин вручил жителям Псковской области государственные награды.