Путин подписал указ о награждении псковских врачей и ректора великолукской академии

Несколько жителей Псковской области получат награды Российской Федерации за выдающиеся достижения, соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 18 сентября. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Путин 18 сентября подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации, среди награжденных:
- главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог Псковской области, депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Анастасия Повторейко,
- ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов,
- заведующий хирургическим центром Детской областной клинической больницы Алексей Андреев,
- медсестра Псковской городской больницы Юлия Григорьева,
- заведующий гинекологическим отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко,
- врач Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников,
- врач Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин,
- главный врач Пушкиногорской районной больницы Леонид Солонухин.
Анастасия Повторейко и другие псковские медики получат медали Луки Крымского. Владимира Морозова наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.