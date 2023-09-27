Общество

«Дневной дозор»: В чем секрет популярности репетиторства?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему роста популярности репетиторства. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Индустрия репетиторства набирает обороты. Еще в советское время дополнительные занятия нужны были детям, которые либо очень плохо учились, либо тем, кто планировал поступать в престижный вуз, например, МГУ или МГИМО. Да и позволить себе репетитора тогда могли далеко не все. Репетиторство, как явление, возникло позже, в 2000-е годы, и во многом оно было вызвано необходимостью подготовки к введенному в школах ЕГЭ. На сегодняшний день это целая индустрия, которая развивается с каждым годом все больше.

Практически каждый школьник ходит к репетиторам. Есть специалисты, которые готовят подростков к ЕГЭ или ОГЭ, к поступлению в вуз. При этом возникает вопрос: если Конституцией РФ гарантировано право каждого на получение бесплатного основного общего и среднего специального образования, то почему родителям приходится тратить значительную часть средств из своего кармана на подготовку ребенка к экзаменам с помощью репетиторов? Причем такие услуги становятся все более тяжелой ношей. Средняя стоимость одного занятия у репетитора при подготовке к ЕГЭ в 2022 году выросла на 9%.

Также популярность репетиторства приводит к тому, что новоиспеченные педагоги не идут работать в школы, выбирая частные уроки.

Почему почти каждый школьник ходит к репетиторам? В чем причина роста популярности репетиторства? Нужно ли обращаться к их услугам? Это попытка закрыть пробелы в школьном образовании? Или завышенные требования родителей? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Задания ЕГЭ выходят за рамки школьной программы, поэтому у школьников появляется необходимость заниматься с репетитором, рассказала директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова. Даже факультативные курсы не могут в полной мере обеспечить учеников материалом, с которым они столкнутся на ЕГЭ.

«Задания ЕГЭ выходят за рамки школьной программы. И даже существующие факультативные курсы не в полной мере обеспечивают потребности детей в том материале, который заложен в ЕГЭ. И если ОГЭ это 9 класс и там в принципе более-менее школьная программа заложена, то в 11 классе приходится нанимать репетиторов буквально по всем предметам. Тех часов, которые есть в учебном плане, крайне недостаточно, поэтому существуют так называемые дополнительные занятия. Конечно, если ребенок хочет просто перейти порог, набрать среднее количество баллов, то школьной программы достаточно, но сейчас планка достаточно высокая для того, чтобы сдать ЕГЭ и получить большое количество баллов, и, к сожалению, требуются дополнительны занятия. Я сама училась в советской школе и нам этого не нужно было, потому что мы шли в институт и знали, что все в рамках школьной программы»

По словам директора Гимназии №29 города Пскова Елены Синёвой, чаще всего репетиторов нанимают для подготовки к ЕГЭ или для занятий по основным предметам. На её взгляд, репетитор — это излишняя нагрузка для ребёнка, но это время он мог бы использовать для дополнительного образования.

«Нанимать репетиторов приходится чаще всего по основным предметам - математике и русскому языку, и чаще всего для подготовки к ЕГЭ. Решение принимают родители, но зачастую и дети хотят помощи от учителя. Такая помощь требуется потому, что ребята хотят индивидуального занятия, чтобы только им было уделено внимание учителя. Очень надеюсь, что потребность будет снижаться, потому что репетитор для ребенка - дополнительная нагрузка, это то время, которое ребенок мог бы потратить на дополнительное образование»

Рост популярности репетиторства можно объяснить несколькими причинами, утверждает депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. По ее словам, в основном - это желание хорошо сдать ЕГЭ с помощью репетиторов, хотя этого можно добиться серьезной системной самостоятельной работой.

«У этой проблемы очень сложные причины. Первая из них и основная - это некоторый разрыв между тем, что спрашивают у учащихся в ЕГЭ и ОГЭ с тем, чему обучают в школе. Вот этот разрыв существует, но он не очень велик и его можно компенсировать очень серьезной, системной, самостоятельной работой в дополнение к тому, чему обучает школа. Но для многих учеников и родителей кажется что легче, если они это будут делать не сами, а будет это делать репетитор. Вторая проблема, которую я вижу, - это, конечно, проблема школы. В школе сегодня работает очень много учителей не специалистов, а по некоторым предметам учителей вообще нет. Также есть повышенная тревожность родителей. Например, я вижу ее в том, что родители уже сейчас иногда нанимают репетиторов для того, чтобы подготовить детей к школе, а не к каким-то предметам. И все эти проблемы, которые есть в системе образования сегодня, множатся, на них множится еще то, что зачастую нечеловеческим языком написаны учебники, и дети не очень легко их читают. На это накладывается еще и то, что степень самостоятельности ребенка при выполнении домашних заданий очень низка. И вот это все порождает то, что репетиторство повышается как популярный вид занятий у специалистов и, соответственно, запрос тоже растет»

Родители нанимают репетиторов для того, чтобы восполнять недостатки школьного образования, рассказала многодетная мама Ульяна Михайлова. Причем пробелы заметны как в технических направлениях, так и в гуманитарных.

«Многие умные родители все-таки сосредоточены на дополнительном образовании в плане того, что нанимают репетиторов почти по всем направлениям, которые связаны со сдачей экзамена и расширением возможностей своих детей. Поэтому думающий родитель будет восполнять недостатки образовательного процесса путем привлечения репетиторов. Вот, например, мы тоже в рамках воспитания наших детей большое внимание уделяем дополнительному обучению. В большей степени мальчиков мы направляем в техническую сферу, и у нас соответствующие репетиторы и дополнительные занятия имеются. Если ухудшилась гуманитарное направление, то выложим заработанные денежные средства и будем дополнительно своих детей обучать. По большому счету, критически настроенные родители найдут выход в этих условиях. Но с точки зрения образовательного процесса, который должен быть в равной степени доступен для всех, - это неправильно и несправедливо»

Из-за повышенной значимости образования у школьников и родителей возникает тревожность, считает семейный психолог Руслана Скородумова. Занятия с репетитором помогают детям успокоиться и обезопасить себя от совершения ошибок.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Самая главная причина - это тревожность. Тревожность у детей, которые просят репетитора. Очень большая значимость отдается образованию. То есть присутствует страх провалиться, допустить ошибку, потому что после этой ошибки - крах, и ты на помойке. Много тревоги, страх потерять статус в классе. Страх ошибки порождает просьбу у родителей нанять репетитора, чтобы снизить эту тревожность и немножечко себя успокоить. Дети еще не пытаются подходить к учителям, ведь им проще с репетитором, потому что репетитор объяснит спокойно. Будет терпеливо по сто раз одно и то же повторять, если ты не понимаешь. И вот эта тревога, конечно же, еще подстегивается учителями. Учителя детям часто говорят: "Вы не сдадите, мало учите". Они тоже подстегивают эту тревогу. И надо как-то себя этим всем обезопасить, надо нанять репетиторов»

Репетиторство распространено по многим причинам: неуспеваемость, низкое качество образования в школе и подготовка к ЕГЭ, утверждает репетитор по биологии Анастасия Пименова. Она отметила, что занятия с репетитором не всегда эффективны, многое зависит все-таки от отношения самого школьника к учебе.

Фото: Анастасия Пименова / «ВКонтакте»

«Сейчас репетиторство - это достаточно распространенное явление. Причины самые разные. Например, повышение успеваемости и качества образования. Для старших детей - это подготовка для успешной сдачи экзаменов, для кого-то это возможность углубленно изучать предмет, как правило, это иностранные языки. Многие родители просто хотят, чтобы их ребенок хорошо владел иностранным языком. Репетиторство сейчас востребовано не только в старшей, средней школе, но и в начальной школе это тоже не редкость. Неуспевающие ученики были всегда, и многим родителям проще нанять репетитора, чем самим объяснять материал дома. Если говорить про старших школьников, это 10-11 класс, особенно если предмет, который сдает ребенок, преподается один час в неделю, то им приходится дополнительно заниматься. Кто-то нанимает репетитора, кто-то занимается на онлайн-курсах. Хотя в нашем городе есть бесплатные площадки для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По своему предмету могу сказать (я веду биологию): в нашем городе есть эко-станция и экологобилогический центр, где настоящие профессионалы готовят к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Но в целом хочу сказать, что репетиторство не дает стопроцентного успеха, в большой степени многое зависит от желания ребенка к учебе. Если нет желания, то самый лучший педагог не решит проблему и, наоборот, ребенок может учиться на отлично и без единого репетитора. Очень многое зависит от желания»

Нанять своему ребенку репетитора - выбор родителя. Чаще всего такое решение продиктовано подстраховкой при решающих моментах - сдача ЕГЭ и подготовка к поступлению в вуз. Есть некоторый разрыв в том, какой материал преподносят в школе и какие задания предлагаются на самом экзамене. Именно на сокращение этого разрыва, в основном, нацелены репетиторы.

Однако порой именно качество образования в школе становится решающим фактором, чтобы нанять репетитора. Ведь в некоторых учебных заведениях не хватает преподавателей, а родители беспокоятся за те пробелы в образовании, которые возникают у их детей. Помимо этого, школьников нагружают различными дополнительными занятиями, такими как «Разговоры о важном». Но на необходимые знания для сдачи экзаменов, при этом, времени не хватает.

Анастасия Сливинская