Общество

Андрей Беляев назвал основные направления стратегии администрации Великих Лук

Основные направления работы администрации Великих Лук — развитие сферы ЖКХ, а также транспортной и социальной инфраструктуры города. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Стратегия есть. В первую очередь, это развитие сферы ЖКХ, потому что это, наверное, одно из самых проблемных направлений в любом городе, муниципалитете, регионе, оно требует наибольших вложений. Следующее направление — это транспортная инфраструктура. Ну и, конечно же, не стоит забывать про социальную инфраструктуру, потому что в нынешнее время эти вызовы, так скажем, требуют особого внимания и индивидуального подхода в каждом конкретном случае», - сказал Андрей Беляев.

Гость студии отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывает администрацию работать с населением адресно, обращая внимание на все обращения граждан.