Общество

Высказана гипотеза о наличии у всех россиян «гена Пскова»

У всех жителей России есть «ген Пскова», поскольку это один из древнейших городов страны - и предки современных россиян наверняка как-то были связаны с нашим городом. Такое предположение сделала художница, автор и иллюстратор комиксов Варвара Леднева в ходе квартирника в библиотеке «Радуга». По ее словам, данная гипотеза возникла у нее после нескольких поездок в Псков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, Варвара Леднёва рассказала собравшимся о том, как ее творческий кризис помог придумать рисованные путеводители по городам России – проект, который, по словам художницы, «теперь работает сам на себя и позволяет ей знакомиться всё с новыми и с новыми интересными местами». Поэтому она горячо убеждала читателей «Радуги» заниматься творчеством и пробовать разные способы самореализации.

Отметим, что третий библиотечный квартирник под названием «Что такое осень» прошел в детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня».

Участниками мероприятия также стали исполнительница Катя Арсентьева («Вика Мьюзик»), музыкант из Себежа Александр Никишин, продолжатель династии псковских музыкантов Карина Мамедова, поэты София Благовещенская и Сергий Молчанов, а также исполнитель каверов Ника Митьковская.