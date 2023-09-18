Культура

«Мы все отсюда вышли, даже если никогда здесь не были»: автор путеводителей-комиксов рассказала об ощущениях от Пскова

В рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове с читателями встретится автор путеводителя по Пскову в рисунках, московский художник-иллюстратор Варвара Леднева. Девушка путешествует вместе с братом по России и создает уникальные дневники в форме комиксов, которые сама называет «рисованными историями». О своем творческом проекте, географии поездок и впечатлениях от посещения Псковской области Варвара рассказала Псковской Ленте Новостей.

Варвара Леднева - художник-иллюстратор, автор книг и путешественник. По итогам поездок по России она создает уникальные путеводители по городам в виде комиксов. По словам художницы, такие рисованные дневники путешествий понятнее, чем стандартные путеводители. В первый сборник, который вышел по итогам путешествия художницы в наш регион летом 2017 года, вошли рисованные истории о маршрутах по Пскову и Изборску. В прошлом году вышли еще два путеводителя: «Талабские острова» и «Пушкинские Горы и город Остров». Также рисунки Варвары были использованы для создания карты исторического центра Пскова, которая была издана Туристским информационным центром Псковской области

Проект из путешествий

- Варвара, в этом году вы гость литературного фестиваля, у вас будут встречи с читателями. О чем планируете рассказать псковичам?

- В рамках фестиваля планируется, по меньшей мере, две встречи с читателями. На них я хочу рассказать о «Дневнике путешествий» как о проекте. А так как встречи пройдут в Пскове, то, конечно, расскажу о своих книгах о городе и области. Я привезу остатки книжек «Древние из древних» - это сборник, в который входят Псков и Изборск. И конечно, - новые книги, которые в прошлом году вышли и были презентованы в Москве. Одно издание - о нашем зимнем путешествии в Пушкинские Горы, другое - о летней поездке на Талабские острова.

- Что представляет из себя проект «Дневник путешествий», и как долго он длится?

- Проект длится уже лет восемь. Началось все с Кронштадта. Мы ездили туда с братом. Как многие художники, в путешествии я рисую. И в тот раз попробовала оформить наш маршрут по Кронштадту в виде рисованной истории. Собрала все нарисованные этюды, добавила к ним комментарии и стрелочки с указанием направления. Всем понравилось. Потом еще одну пробную версию сделала, и такие дневники стали появляться после других моих путешествий. А когда приехала на библиотечную ярмарку в Самару, там очень серьезно отнеслись к моему эксперименту и даже предложили помощь в сборе информации.

Для меня было удивительным, что люди всерьез воспринимают такие творческие эксперименты. И в итоге получился творческий проект, который стал для меня главным по жизни. И в какой-то степени именно он меня мотивирует двигаться, из-за него меня куда-то приглашают, я вижу новые места, рисую их, и цепочка событий продолжается.

- Сколько регионов удалось посетить? Какова география вашего проекта?

- Когда меня спрашивают о географии проекта, я говорю (мне нравится, как это звучит): от Кольского полуострова до острова Сахалин. Конечно, это не значит, что я посетила все регионы. У нас с братом маленькая творческая команда, и мы много где были, но не до такой степени. Полное название проекта - «Дневник путешествий по России в рисунках». То есть, это именно Россия, и так получается, что каждый раз какие-то неожиданные края. Только что вернулись из Барнаула, это Алтайский край. И в соседнюю Республику Алтай мы тоже съездили, пока там были. Это было совершенно неожиданное приглашение и невероятные впечатления. Диапазон поездок, который уже есть к этому моменту, позволяет совершенно по-другому относиться к стране, в которой родился и живешь, сравнивать между собой регионы. Это интересно и самому изучать, и рассказывать, делиться.

Кстати, люди приходят на творческие встречи не только послушать, но и рассказать что-то свое. Постоянный диалог со страной получается. И большое счастье, что такой проект есть. Интересно таким образом изучать и страну, и себя, и свои корни, и окружение, и делиться впечатлениями.

Традиционный литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 27 по 29 сентября. В этом году гостями мероприятия станут детский писатель и сценарист Ольга Вербицкая, детский писатель Екатерина Земляничкина, художник-иллюстратор Евгения Радостева, писатель, лингвист и преподаватель Екатерина Соболь, детский писатель Марина Тараненко, иллюстратор и детский писатель Ольга Фадеева, художник-график, автор и иллюстратор Евгения Чарушина-Капустина. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Магия поездов

- Каким транспортом вы путешествуете? Есть ли какой-то любимый вид транспорта?

- Мне нравится поезд. Это самый магический вид транспорта, потому что ты как бы переносишься в другие реальности. При этом не так долго путешествуешь, а увидеть можно бесконечное множество всего. Но мы путешествуем разным транспортом. Иногда самолетом, потому что просто времени нет. Если куда-то едешь, хочется побыть там подольше, а работа особенно не позволяет.

Поэтому мечта - проехать всю страну на поезде - пока не реализована. Хотя для меня близок именно этот вид транспорта, потому что поезд перемещается по земле, по своей выделенной дороге, и можно увидеть срез страны и те места, в которых ты, может быть, никогда и не побываешь. Это могут быть места совершенно дикие, но ты можешь их проехать, и все равно впечатление и ощущение от них остаются.

Плюс еще есть остановки, иногда очень большие. И в принципе если большая стоянка - можно много чего успеть узнать о городе или поселке и даже представлять себе это место, несмотря на то, что ты в сущности там по-настоящему и не был. В одном городе мы просто выходили на станции, и потом поезд очень медленно ехал, и перед тобой разворачивалась панорама всего города, пейзажи, река… Потом, когда я рассказывала об этом городе, меня спросили: «Сколько вы там были? Вы так хорошо о нем рассказываете!» А мы просто видели его из окна поезда…

- Наверное, в поезде удобнее и работать, рисовать?

- Да, я постоянно рисую в поездах. Сначала было не очень удобно. Нужно было привыкнуть к нему. Поезд качается, люди ходят. Потом привыкаешь, втягиваешься, и, наоборот, появляется своя романтика рисунка. Мне даже кажется, что эти этюды немножечко другими становятся. Кроме того, на самом деле бывает здорово знакомиться с кем-то. Люди обычно спрашивают, что я рисую, я рассказываю им про «Дневник путешествий», и они начинают рекомендовать свои города, о своих любимых местах рассказывают. И можно много чего узнать, даже сделать заметки на будущее. Диалоги с людьми - это тоже источник информации. Рисование в поезде сближает с людьми в какой-то степени. А еще в поезде ты отрываешься от дел, от работы - зачастую в дороге нет никакой связи, до тебя не могут дозвониться. Ты просто рисуешь. И это здорово. А за окнами - бесконечная страна, рассветы, закаты, ночь, утро, грозы, радуга, солнышко. Все время что-то меняется, и это очень вдохновляет.

- А как вы рисуете путеводители? Делаете зарисовки прямо на месте?

- Да, я делаю много быстрых зарисовок на месте, зачастую прямо совсем черновых, которые я особо никому не показываю. Это внутренний дневник путешествий лично для меня, где много хаотичных записей, стрелочки какие-то, подписи цветов. Стараюсь, если есть время, делать меленькие акварели-этюды. Иногда меня устраивает, как получились, и я их вставляю в книжки. Но в основном, по мотивам этих этюдов, фотографий, воспоминаний я рисую полноформатные акварели. Особенно пока ярки впечатления. В тех случаях, когда чего-то не хватает, или мы проезжаем так быстро, что не то, что нарисовать, даже сфотографировать не успеваешь, то изучаю Яндекс-панорамы. Разные возможности использую, чтобы найти правильную информацию.

Если поначалу для «Дневника путешествий» я больше делала пейзажи, красивые картинки, то сейчас стараюсь, чтобы было не только красиво, но и полезно. Поэтому, с одной стороны мой проект - это душевные порывы, атмосфера и акварель. А с другой стороны, хочется, чтобы по моим рисованным историям можно было ориентироваться и находить полезную информацию об объектах. Понятно, что художественный образ несколько отличается от реальности, но хотелось бы, чтобы то, что я рисую, было узнаваемым. Поэтому до того, как выкладывать в Сеть все страницы дневников, я стараюсь, чтобы на местах люди посмотрели, проверили и сказали свое мнение. Для этого обращаюсь в краеведческие библиотеки мест, где я была, в краеведческие музеи. Везде - откликаются! Во всех регионах находятся те люди, которые готовы потратить время. Очень внимательно смотрят, иногда рекомендуют известных краеведов. И у них тоже находится время и желание помочь!

Живая история

- Сколько раз вы были в Псковской области?

- Мы приезжали в Псковскую область три раза. Впервые приехали сюда неслучайно. Я очень хотела посетить Псков. Когда мы с братом уже начали «осознанно» путешествовать, Псков был одним из первых пунктов, о которых хотелось узнать, потому что это живая история. Когда в других местах меня просят назвать яркие города, я всегда называю Псков. Наверное, у всех, кто живет и родился в России, присутствует «ген из Пскова», потому что есть ощущение, что все мы отсюда вышли, даже если мы никогда до этого здесь не были.

В Псков очень хотелось попасть. Мы с братом собрались, приехали в регион и отправились по небольшому классическому маршруту: Псков, Изборск, Псково-Печерский монастырь и Талабские острова, о которых я до этого не слышала. Это была потрясающая идеальная летняя поездка.

Потом мы еще дважды были в Псковской области и всегда открывали для себя новые места. Зимняя поездка тоже была фантастическая. Мы нашли через интернет людей, которые решили поддержать наше начинание и показать нам Пушкинские Горы. В день приезда был ледяной дождь, и дорога обледенела. Я думала, что путешествие отменится. Но это были очень мужественные псковичи, и у нас была феерическая поездка. В Пушкинских Горах нас встретила зимняя сказка. За счет того же - там деревья покрытые лишаями, они как в сказке - снежные деревья, расцвеченные лишайником. Я такого раньше не видела. И спокойные усадьбы, где почти никого не было. Там было спокойствие и ощущение, что воспоминания этих усадеб осязаемые, и можно погрузиться в эпоху. Мне кажется, когда людно, такой эффект вряд ли можно почувствовать. А нам повезло. Мы попали в заповедное царство.

А на обратном пути, в сумерках, посетили Остров. Я просила туда заехать, потому что слышала о том, что там очень красивые цепные мосты. Но они оказались гораздо круче, чем я думала. Это была чистая магия, когда в зимних сумерках стали загораться висящие на цепях фонари. И в целом, путешествуя в Псковской области, не покидает ощущение живой истории. Поэтому мы рады снова побывать в Пскове.

- Что в этот раз хотите увидеть? Есть какие-то планы?

- Мы все время смотрим новое. В прошлые поездки почему-то «проскакивали» мимо Снетогорского монастыря. Хочу исправить эту ситуацию. Кроме того, планирую сделать большой сборник о Псковской области, и мне не хватает для этого некоторых мест: Снетогорского монастыря, Соколихи, памятника Александру Невскому. Также мне было бы интересно добраться до Выбут, потому что это место связано с княгиней Ольгой. Сейчас в свои путевые заметки я стараюсь вносить больше истории, легенд, рассказов об исторических личностях. Мне это интересно, и я смотрю, что и читателям тоже интересно погрузиться в атмосферу места. Поэтому нужно больше информации. И я очень надеюсь, что в этот раз хватит времени узнать новое. Тогда я смогу собрать отдельные издания о псковских достопримечательностях в целый сборник об области.

У меня уже есть такое издание о Мурманской области. Мы с издателем собрали туда все города, которые у меня нарисованы, и добавили туда легенды, истории. Мне кажется, это гораздо интереснее, чем путеводители в маленьких книжечках. Это работа не одного года. Но хотелось бы Псковскую область «собрать» в подобное издание, где было бы много всего сразу. И впечатления, и города, и дороги, и живые истории.

Беседовала Светлана Синцова

Фото из личного архива Варвары Ледневой