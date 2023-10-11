Общество

Не в лес, а в компост: что делать с мусором на дачном участке

Дачный сезон подошёл к концу, садоводы и огородники активно занимаются «консервацией» своих участков на зиму. Сгребают в кучи опавшую листву, ботву от овощных культур, ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустов, гнилые овощи и фрукты. Куда впоследствии отправляется всё это «добро»? Одни по старинке сжигают, другие перерабатывают в удобрение, третьи вывозят на ближайшую контейнерную площадку или в лес.

Какой способ утилизации растительных отходов правильный? Как псковичи поступают с опадышами, и почему мусор с участков нельзя выбрасывать в баки для ТКО? Ответы на эти вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.

Полезное применение

Осенью на контейнерных площадках, расположенных вблизи частного сектора, а также неподалёку от садоводческих товариществ, традиционно вырастают горы из веток, травы, ботвы, непригодных в пищу яблок, помидоров и другого растительного мусора. Всё это гниёт, неприятно пахнет и может оказать негативное воздействие на экологию.

Уже несколько лет специалисты твердят о том, что бросать органические отходы в обычные мусорные контейнеры нельзя. Эти отходы не считаются твёрдыми коммунальными, так как образованы вне жилого помещения.

Судя по всему, информирование населения понемногу приносит плоды, так как многие жители региона выбирают цивилизованные пути утилизации растительного мусора.

Как показал совместный опрос ПЛН и филиала ООО «Экопром», органические отходы, образованные на участках, в большинстве случаев превращаются в удобрение. Многие подписчики, озвучившие своё мнение в соцсети «ВКонтакте», сообщили, что отправляют органику в компост для дальнейшего применения на своём участке, либо закапывают в яму возле дома. Менее популярными оказались варианты «на корм животным» и «выбрасываю в свой индивидуальный контейнер».

«Ветки сжигаются, дожидаемся влажной погоды и на хорошем отдалении от построек делаем костер, - площадь позволяет. Трава, ботва, непригодный урожай - это идёт в компост», - поделилась своим опытом псковичка Юлия, которая каждое лето проводит на даче.

Аналогичным образом поступает Александра, имеющая дачу в Псковском районе: «Обрезанные ветки используем для растопки, либо сжигаем в бочке. Излишки урожая стараемся раздавать знакомым, у которых нет дачи, - люди с радостью берут кабачки, огурцы, яблоки. А то, что уже испортилось, отправляем в компостную яму, получается хорошее удобрение». Сухие ветки и ботву псковичка также перерабатывает в компост, либо использует в качестве мульчи - насыпает на грядки, чтобы защитить корни от холода, избавиться от сорняков и наполнить почву питательными веществами.

Условия для свалок

Однако, судя по данным опроса, по-прежнему много садоводов-огородников, которые избавляются от своего растительного мусора менее цивилизованным способом. Одни выбрасывают его в лесной массив или поле поблизости, другие — в общий контейнер, третьи - куда придётся, лишь бы вынести с участка.

В филиале ООО «Экопром» подчеркнули: отходы, образующиеся на придомовой территории в частном секторе и на дачных землях, не относятся к ТКО. Следовательно, складировать растительный мусор на контейнерной площадке, как и в лесу, нельзя. В баки можно приносить только отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства.

Те, кто оставляет на контейнерной площадке, к примеру, мешок гнилых яблок или кучу травы, создают условия для появления ещё десяти мешков с таким же мусором. Буквально через пару дней контейнерная площадка превращается в свалку. Вывоз таких отходов ложится на плечи муниципалитета или управляющей компании. А ведь они могли бы направить средства, потраченные на ликвидацию несанкционированного места накопления, на благоустройство.

В случае, когда органические отходы оказываются в контейнере с ТКО, весь смысл сортировки теряется. Отделить органические отходы от вторичного сырья фактически невозможно и все это попадёт на полигон, где продолжит гнить. Более того, в контейнерах, забитых органикой, не остается места для ТКО, что снова создает условия для несанкционированной свалки вокруг. Во избежание подобных ситуаций дворникам приходится вручную вытаскивать из баков всё, чего там не должно быть.

Утилизируй правильно

Куда нести органические отходы? В «Экопроме» советуют последовать примеру ответственных дачников и создать компостную яму на своём огороде. Кроме того, растительный мусор можно использовать как топливо для печи.

Можно сжигать на участке. При этом важно соблюдать правила пожарной безопасности: разводить костёр в металлической бочке можно на расстоянии не менее 7,5 метров до ближайшего строения, открытый огонь для сжигания травы, листвы, мусора - не ближе 15 метров от построек.

Те же, кто не хотят сжигать растительный мусор, а в компосте не нуждается, могут заключить отдельный договор на вывоз травы, ботвы, веток с региональным оператором.

Жителей и гостей региона, имеющих земельный участок в СНТ или частном секторе в городе, призывают к цивилизованному обращению с отходами и ответственному отношению к природе. В контейнеры - только ТКО, органику — исключительно в предназначенные для этого места. Одним из них является садово-огородный участок, который после сбора урожая необходимо подготовить к зиме и следующему дачному сезону. Важно сохранить зимние растения и для насыщения почвы внести различные подкормки. Последние вполне могут быть органическими – навоз, перегной, зола и компост позволят сэкономить на минеральных удобрениях. Срезанные растения, ветки тоже можно отнести на компост или сжечь, после чего вывалить остатки в сад. Считается, что самая ценная зола – именно от травянистых многолетних растений.

Таким образом, лучший вариант утилизации растительного мусора - организовать на своем участке компостную яму и превратить отходы в ценные удобрения. Крупные ветки можно сжигать с соблюдением правил пожарной безопасности, а после распылять золу на клумбы. Это гораздо цивилизованнее, чем превращать в свалки леса и контейнерные площадки.