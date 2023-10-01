Общество

Какие садовые работы нужно выполнить до зимы, объяснила эксперт

Как осенью подготовить садово-огородный участок к зиме и следующему дачному сезону, объяснила в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

После сбора урожая на садово-огородном участке необходимо провести определенные работы, чтобы подготовить растения к зиме, а почву – к следующему дачному сезону, советует ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Основная задача – подготовить почву к новому сезону, внести различные подкормки. Они могут быть органическими – навоз, перегной, зола, компост. Если это минеральная или комбинированная подкормка, на упаковке должно быть указано, что она именно осенняя. В летних и весенних подкормках содержится много азота, который нужен растению для построения листьев и плодов. А осенние подкормки восполняют запасы калия и фосфора в почве и готовят растения к зимовке. Азот осенью может даже привести к гибели растения. Земельные работы лучше закончить до 10 октября: когда температура начинает подбираться к нулю, химические реакции в почве замедляются», – предупредила Ольга Воронова.

Многолетние цветы рекомендуется срезать на зиму, продолжила она.

«Мягкие многолетние цветы нужно срезать. То, что вы не срезали, весной будет сухостоем, на котором "перезимуют" болезни и, возможно, вредители. К тому же весной при срезании сухостой может пылить, что вредно для аллергиков. Многолетники желательно обрезать до 5 октября, потому что после мерзнут руки, будет некомфортно», – объяснила Ольга Воронова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, срезанные растения можно отнести на компост или сжечь.

«В хорошем компосте вредители и болезнетворные микробы умрут. За год и более там повышается температура, внутри он горячий – 80 градусов, потому что там идут определенные химические реакции. Все болезнетворные микроорганизмы будут "побеждены" другими, и получится органическая подкормка. Если компоста нет, можно сжечь срезанное, чтобы получилась зола от растительных остатков, и вывалить ее в сад. Самая ценная зола – именно от травянистых многолетних растений, особенно от подсолнечника», – уточнила Ольга Воронова.

Деревья и кустарники нужно обрезать до ноября, но делать это лучше раз в два года, чтобы растения успевали восстановиться и давали урожай, добавила эксперт.