Общество

Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Пскове

Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«В этом году "Миссис Псков" - это уже 13-й фестиваль среди замужних женщин. И, как ни странно, размах фестиваля в этом году как у юбилейного! Фестиваль будет длиться три дня — с 24 по 26 ноября. Закончится — в День матери! Откроет фестивальную череду событий легендарный спектакль от продюсера и директора "Миссис Россия/Миссис Москва"- фонд "Планета женщин" Аллы Маркиной "Королевы обнажают душу". Вас ожидают на одной сцене более 20 Королев со всей России!! А также первые красавицы Псковской области выйдут на звёздную сцену, чтобы удивить вас», - отметили организаторы.

Премьера состоится 24 ноября в Городском культурном центре Пскова в 19.00.