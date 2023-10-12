Смерть на работе ценой в два миллиона

Шел, пошатываясь, а потом упал. Так сотрудники хозяйства «Ударник» описывают последние минуты жизни 58-летнего подсобного рабочего из Бежаницкого района. С начала года 19 жителей Псковской области умерли на своих рабочих местах. В одних случаях государство выплатит родственникам 2 млн рублей, близкие других скончавшихся не получат ничего. В чем разница? И у кого больше шансов попасть в печальную статистику? В последних трагических случаях и нюансах трудового законодательства разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.
Детали произошедшего в мае в Бежаницком районе отличаются - в зависимости от того, делится ими начальство погибшего или его коллеги.
Во время проведенного расследования подсобный рабочий рассказал, что встретил еще живого коллегу, как обычно, на планерке в восемь утра. Завскладом велела ждать фуру для разгрузки. У склада товарищи просидели до обеда. Незадолго до его наступления один из рабочих начал кашлять, носом и горлом пошла кровь. Второй, перепугавшись, побежал к водителю стоявшей неподалеку машины, чтобы тот вызвал «скорую». Когда вернулся, коллега уже не дышал.
Завскладом не помнит, был ли погибший на планерке в то утро. Зато рассказывает, как днем видела его сидящим на траве и поливающим лицо из бутылки. Издалека женщине показалось, что у сидящего идет кровь из носа, так что она пошла в офис вызывать медиков.
А вот управляющий отделением хозяйства, где работал погибший, говорит, что тот на работе до обеда не появлялся. Поэтому в 12:20 он составил докладную на имя генерального директора. Четыре часа с начала рабочего дня уже прошло, отсутствие можно было засчитать в качестве прогула. Однако в 13 часов управляющий увидел подсобника на территории предприятия.
«По внешним признакам я определил, что он был в состоянии алкогольного опьянения, - сказано в докладной записке управляющего. - Я принял решение отстранить его от обязанностей, затем он покинул территорию склада».
Исследование, действительно, обнаружило в крови погибшего этиловый спирт в концентрации 3,4 промилле - то есть за порогом, с которого начинается тяжелое алкогольное отравление, имеющее все шансы привести к смерти. Однако умер подсобник не от этого.
Скончался рабочий от рака легких. В судебно-медицинском диагнозе он точно называется «злокачественным новообразованием верхней доли правого легкого (плоскоклеточный рак) с прорастанием в стенки ветвей правой легочной артерии и с метастазами в левое легкое с распадом легочной ткани». Именно онкология вызвала массивное кровотечение (свертки крови нашли в гортани, трахее, бронхах, пищеводе и желудке). Эксперты сделали однозначный вывод: единственная причина случившегося майским днем в «Ударнике» - заболевание, которым страдал рабочий. С производством его смерть никак не связана.
После несчастных случаев организации обязаны направлять извещения в инспекцию труда. Если случай групповой, или тяжелый, или смертельный, представитель инспекции возглавляет комиссию, сформированную приказом работодателя — так было в Бежаницах.
Легкая степень повреждения здоровья или тяжелая, определяет медицинская организация, в которую обратился пострадавший. При легкой степени обстоятельства случившегося работодатель выясняет самостоятельно, инспекция труда о таких случаях узнает только, если сотрудник оказывается не согласен с выводами комиссии.
Почему работнику (или членам его семьи, если речь идет о смертельном случае) важно, к каким выводам придут те, кто ведет расследование? От этого зависят выплаты. Комиссия по расследованию несчастного случая отправляет результаты расследования в Социальный фонд России (куда вошли бывшие Соцстрах и Пенсионный). Если несчастный случай признают связанным с производством, то пострадавший работник получает не только полные выплаты по больничному листу (100% вне зависимости от стажа), но и может претендовать на оплату лечения и реабилитации: лекарства, приспособления, санаторно-курортное лечение. Родственники погибшего сообща получают единовременную страховую выплату, с апреля нынешнего года ее размер составляет 2 млн рублей. Финансирование идет по линии Социального фонда из тех денег, что туда регулярно перечисляют работодатели: от 0,2% до 8,5% от начисленной заработной платы, точный размер взноса зависит от класса профессионального риска, которому подвержен работник. В отличие от подоходного налога в 13%, который вычитают из зарплаты работника, взносы в Соцфонд платит работодатель сверху зарплаты. Их уплата - одна из причин работать в белую. Если взносов за работника не было, то и выплаты в случае несчастного случая не положены.
Не связанными с производством признают несчастные случаи, произошедшие вследствие уже имеющегося у работника заболевания. С большой долей вероятности, такими случаями будет признана смерть работников трех организаций в Пскове и Великих Луках, недавно эти происшествия громко прозвучали в новостях. Сделать такие предварительные выводы позволяет отсутствие видимых повреждений на телах умерших. Однако последнее слово скажут эксперты при постановке судебно-медицинского диагноза.
Первый случай произошел 19 августа. 62-летний токарь карьера «Анскино» приехал в административное здание своего предприятия на улице Алмазной в Пскове. В 8:05 он прошел через проходную. В 8:15 коллеги нашли его лежащим в коридоре. «Скорая» констатировала смерть.
По горькой иронии детский сад №5 в Великих Луках, где произошел следующий несчастный случай, носит название «Здравушка». Его сотрудники 12 сентября в 6:00 возле двери сторожки нашли бездыханное тело 73-летнего охранника.
17 сентября также в Великих Луках оператор лазерных установок завода «Велмаш-Сервис» обнаружил лежащим на полу своего коллегу, резчика металла. Скончавшемуся было 68 лет.
«Тенденция такая, что в 95% случаев причиной смерти становится сердечно-сосудистые заболевания, - делится наблюдениями врио руководителя Госинспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева. - Чаще всего от них умирают мужчины в возрасте за 55 лет. Может быть, потому что реже обращаются к врачам, не так тщательно следят за своим здоровьем. Хотя недавно был случай, на удаленке умерла дистанционная сотрудница. Пусть и работала из дома, но смерть в установленные рабочие часы - тоже наша зона ответственности. Работодатель заметил, что в программе она перестала выполнять задания. На звонки родственников не отвечала. Но подобное, скорее, исключение».
На взгляд обывателя может показаться странным, что представитель инспекции труда не участвует в расследовании другого недавнего несчастного случая, произошедшего на предприятии «Оско-Инвест» в деревне Спасовщина недалеко от Середки. Там груженый древесиной контейнер упал на 38-летнего работника, вывихнув тому голеностоп и сломав малую берцовую кость. Все дело в том, что по классификации Минздрава, данные повреждения относятся к легкой степени тяжести повреждения здоровья. Работодателем представлено соответствующее медицинское заключение. Поэтому расследованием занимается само предприятие, без представителя инспекции. В подобных случаях формируется комиссия в составе представителей работодателя, профсоюзного органа, страховщика и областного комитета по труду и занятости.
По результатам расследований, в которых принимает участие представитель инспекции, делаются выводы о наличии или отсутствии у работодателя нарушений по охране труда. В случае их выявления, инспектором возбуждается административное производство, виновные лица, привлекаются к административной ответственности.
С легкими несчастными случаями не так. Работодатель свои выводы сам направляет в Соцфонд. То есть привлечь к административке его попросту некому, и признание случая связанным с производством ничем ему не грозит. И все равно не всякий решается взять на себя моральную ответственность. Марина Кудрявцева связывает это с психологической защитой и нежеланием менять устоявшиеся подходы к работе, хотя те и приводят к неприятным последствиям.
По итогам каждого несчастного случая на предприятии должны пересматриваться инструкции по охране труда. Да, всего многообразия случайностей не предусмотришь. Но если в конкретной организации сотрудник упал с лестницы, разговаривая по телефону - инструкция должна быть дополнена предупреждением об осторожном поведении во время одновременного разговора по телефону и подъема по лестнице, потому что в данной конкретной организации одно происшествие уже случилось. В первую очередь, внутренние расследования на предприятии помогают выявить слабые места, чтобы легкий несчастный случай никогда не превратился в тяжелое происшествие или в такое, которое громко прозвучит на всю область.
Юлия Магера
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