Общество

Смерть на работе ценой в два миллиона

Шел, пошатываясь, а потом упал. Так сотрудники хозяйства «Ударник» описывают последние минуты жизни 58-летнего подсобного рабочего из Бежаницкого района. С начала года 19 жителей Псковской области умерли на своих рабочих местах. В одних случаях государство выплатит родственникам 2 млн рублей, близкие других скончавшихся не получат ничего. В чем разница? И у кого больше шансов попасть в печальную статистику? В последних трагических случаях и нюансах трудового законодательства разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Кровь из легких

Детали произошедшего в мае в Бежаницком районе отличаются - в зависимости от того, делится ими начальство погибшего или его коллеги.

Во время проведенного расследования подсобный рабочий рассказал, что встретил еще живого коллегу, как обычно, на планерке в восемь утра. Завскладом велела ждать фуру для разгрузки. У склада товарищи просидели до обеда. Незадолго до его наступления один из рабочих начал кашлять, носом и горлом пошла кровь. Второй, перепугавшись, побежал к водителю стоявшей неподалеку машины, чтобы тот вызвал «скорую». Когда вернулся, коллега уже не дышал.

Завскладом не помнит, был ли погибший на планерке в то утро. Зато рассказывает, как днем видела его сидящим на траве и поливающим лицо из бутылки. Издалека женщине показалось, что у сидящего идет кровь из носа, так что она пошла в офис вызывать медиков.

А вот управляющий отделением хозяйства, где работал погибший, говорит, что тот на работе до обеда не появлялся. Поэтому в 12:20 он составил докладную на имя генерального директора. Четыре часа с начала рабочего дня уже прошло, отсутствие можно было засчитать в качестве прогула. Однако в 13 часов управляющий увидел подсобника на территории предприятия.

«По внешним признакам я определил, что он был в состоянии алкогольного опьянения, - сказано в докладной записке управляющего. - Я принял решение отстранить его от обязанностей, затем он покинул территорию склада».

Исследование, действительно, обнаружило в крови погибшего этиловый спирт в концентрации 3,4 промилле - то есть за порогом, с которого начинается тяжелое алкогольное отравление, имеющее все шансы привести к смерти. Однако умер подсобник не от этого.

Скончался рабочий от рака легких. В судебно-медицинском диагнозе он точно называется «злокачественным новообразованием верхней доли правого легкого (плоскоклеточный рак) с прорастанием в стенки ветвей правой легочной артерии и с метастазами в левое легкое с распадом легочной ткани». Именно онкология вызвала массивное кровотечение (свертки крови нашли в гортани, трахее, бронхах, пищеводе и желудке). Эксперты сделали однозначный вывод: единственная причина случившегося майским днем в «Ударнике» - заболевание, которым страдал рабочий. С производством его смерть никак не связана.

Случаи бывают разные

После несчастных случаев организации обязаны направлять извещения в инспекцию труда. Если случай групповой, или тяжелый, или смертельный, представитель инспекции возглавляет комиссию, сформированную приказом работодателя — так было в Бежаницах.

Легкая степень повреждения здоровья или тяжелая, определяет медицинская организация, в которую обратился пострадавший. При легкой степени обстоятельства случившегося работодатель выясняет самостоятельно, инспекция труда о таких случаях узнает только, если сотрудник оказывается не согласен с выводами комиссии.

32 извещения о несчастных случаях на производстве получила Государственная инспекция труда в Псковской области с начала 2023 года. 19 из них - смертельные, 11 - тяжелые, 2 - групповые.

Почему работнику (или членам его семьи, если речь идет о смертельном случае) важно, к каким выводам придут те, кто ведет расследование? От этого зависят выплаты. Комиссия по расследованию несчастного случая отправляет результаты расследования в Социальный фонд России (куда вошли бывшие Соцстрах и Пенсионный). Если несчастный случай признают связанным с производством, то пострадавший работник получает не только полные выплаты по больничному листу (100% вне зависимости от стажа), но и может претендовать на оплату лечения и реабилитации: лекарства, приспособления, санаторно-курортное лечение. Родственники погибшего сообща получают единовременную страховую выплату, с апреля нынешнего года ее размер составляет 2 млн рублей. Финансирование идет по линии Социального фонда из тех денег, что туда регулярно перечисляют работодатели: от 0,2% до 8,5% от начисленной заработной платы, точный размер взноса зависит от класса профессионального риска, которому подвержен работник. В отличие от подоходного налога в 13%, который вычитают из зарплаты работника, взносы в Соцфонд платит работодатель сверху зарплаты. Их уплата - одна из причин работать в белую. Если взносов за работника не было, то и выплаты в случае несчастного случая не положены.

Мужчина за 55, сердечник

Не связанными с производством признают несчастные случаи, произошедшие вследствие уже имеющегося у работника заболевания. С большой долей вероятности, такими случаями будет признана смерть работников трех организаций в Пскове и Великих Луках, недавно эти происшествия громко прозвучали в новостях. Сделать такие предварительные выводы позволяет отсутствие видимых повреждений на телах умерших. Однако последнее слово скажут эксперты при постановке судебно-медицинского диагноза.

Первый случай произошел 19 августа. 62-летний токарь карьера «Анскино» приехал в административное здание своего предприятия на улице Алмазной в Пскове. В 8:05 он прошел через проходную. В 8:15 коллеги нашли его лежащим в коридоре. «Скорая» констатировала смерть.

По горькой иронии детский сад №5 в Великих Луках, где произошел следующий несчастный случай, носит название «Здравушка». Его сотрудники 12 сентября в 6:00 возле двери сторожки нашли бездыханное тело 73-летнего охранника.

17 сентября также в Великих Луках оператор лазерных установок завода «Велмаш-Сервис» обнаружил лежащим на полу своего коллегу, резчика металла. Скончавшемуся было 68 лет.

«Тенденция такая, что в 95% случаев причиной смерти становится сердечно-сосудистые заболевания, - делится наблюдениями врио руководителя Госинспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева. - Чаще всего от них умирают мужчины в возрасте за 55 лет. Может быть, потому что реже обращаются к врачам, не так тщательно следят за своим здоровьем. Хотя недавно был случай, на удаленке умерла дистанционная сотрудница. Пусть и работала из дома, но смерть в установленные рабочие часы - тоже наша зона ответственности. Работодатель заметил, что в программе она перестала выполнять задания. На звонки родственников не отвечала. Но подобное, скорее, исключение».

Выйти на самих себя

На взгляд обывателя может показаться странным, что представитель инспекции труда не участвует в расследовании другого недавнего несчастного случая, произошедшего на предприятии «Оско-Инвест» в деревне Спасовщина недалеко от Середки. Там груженый древесиной контейнер упал на 38-летнего работника, вывихнув тому голеностоп и сломав малую берцовую кость. Все дело в том, что по классификации Минздрава, данные повреждения относятся к легкой степени тяжести повреждения здоровья. Работодателем представлено соответствующее медицинское заключение. Поэтому расследованием занимается само предприятие, без представителя инспекции. В подобных случаях формируется комиссия в составе представителей работодателя, профсоюзного органа, страховщика и областного комитета по труду и занятости.

По результатам расследований, в которых принимает участие представитель инспекции, делаются выводы о наличии или отсутствии у работодателя нарушений по охране труда. В случае их выявления, инспектором возбуждается административное производство, виновные лица, привлекаются к административной ответственности.

С легкими несчастными случаями не так. Работодатель свои выводы сам направляет в Соцфонд. То есть привлечь к административке его попросту некому, и признание случая связанным с производством ничем ему не грозит. И все равно не всякий решается взять на себя моральную ответственность. Марина Кудрявцева связывает это с психологической защитой и нежеланием менять устоявшиеся подходы к работе, хотя те и приводят к неприятным последствиям.

«Да, платит Соцфонд, но не каждый работодатель готов признать свои ошибки. Вот это самое главное. Хотя есть и добросовестные работодатели, - обнадеживает она, - которые, действительно, говорят о том, что имел место ненадлежащий контроль за деятельностью работника, или не были выявлены профессиональные риски, или не было обеспечения средствами индивидуальной защиты, или работник не умел ими пользоваться, или не проведен вовремя инструктаж. То есть они готовы признавать ошибки для того, чтобы в будущем не было больше несчастных случаев, чтобы уберечь работника. Такие работодатели прекрасно понимают ценность работника, держатся за него и готовы создавать безопасные условия труда».

По итогам каждого несчастного случая на предприятии должны пересматриваться инструкции по охране труда. Да, всего многообразия случайностей не предусмотришь. Но если в конкретной организации сотрудник упал с лестницы, разговаривая по телефону - инструкция должна быть дополнена предупреждением об осторожном поведении во время одновременного разговора по телефону и подъема по лестнице, потому что в данной конкретной организации одно происшествие уже случилось. В первую очередь, внутренние расследования на предприятии помогают выявить слабые места, чтобы легкий несчастный случай никогда не превратился в тяжелое происшествие или в такое, которое громко прозвучит на всю область.

Юлия Магера

Заглавное изображение создано с помощью нейросети Kandinsky 2.2. Фотографии носят иллюстративный характер и не отражают ситуацию на рабочих местах героев снимков.