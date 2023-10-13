Общество

Чистый месяц

В Псковской области начался традиционный осенний месячник благоустройства. Дачники и жители частного сектора продолжают готовить к зиме свои приусадебные участки, предприятия и учреждения наводят чистоту на принадлежащих им территориях, активисты затевают массовую уборку на общественных пространствах.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие субботники пройдут в ближайшие дни, как стать участником, где взять инвентарь, и какие земли уже приведены в порядок.

Доброе дело

В Пскове осенний месячник по уборке города стартовал 1 октября и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в нормативное состояние городские территории общего пользования, чистота на которых не зависит от специализированных служб.

«Каждый из вас может внести посильный вклад в подготовку города к зиме. Можно самим организовать уборку или присоединиться к субботнику на работе. Выбираем территории, которые не относятся к паркам, дорогам, МКД, частной собственности, а, значит, не входят в режимную уборку. С вас – инициатива, с нас – инвентарь и вывоз мусора», – пригласил всех желающих глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Неравнодушные граждане, организации и общественные объединения, желающие принять участие в месячнике, могут обратиться в управление городского хозяйства администрации города по телефону 29-15-22. Там предоставят необходимый для наведения порядка инвентарь: мешки, грабли, перчатки.

Также можно присоединиться к любой из массовых уборок, которые пройдут в Пскове уже сегодня, 13 октября. Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области приглашает на городской субботник на территории зеленой зоны правого берега реки Пскова в границах от Гремячей башни. Очистка природной территории от мусора будет вестись с 14:00 до 19:00. Впоследствии все собранные отходы отправят на переработку. Участников просят зарегистрироваться по ссылке.

А областной комитет по охране объектов культурного наследия приглашает псковичей на уборку братского захоронения в Крестах. Организационный сбор состоится сегодня в 14:50 у объекта культурного наследия, там же всем пришедшим выдадут необходимые инструменты и средства защиты. Собственные перчатки и грабли тоже не возбраняются.

«Субботник - это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело», - напоминают организаторы.

Ещё один большой субботник состоится 18 октября. Его организует Псковский городской молодёжный центр на территории за воинским захоронением и мемориалом на месте концлагеря «Шталаг-372» в границах улиц Юбилейной, Маргелова и Шестака. Начало мероприятия – в 17:00, оно продлится не более 1,5 часа. Организаторы предоставят мешки и перчатки. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.

Сберечь природу

Первые уборки начались ещё в сентябре, до старта официального месяца чистоты.

30 сентября порядка 300 человек вышли на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В этом году для уборки выбрали зеленую зону вдоль левого берега реки Великой, включая Степановский лужок. Представители региональных ведомств, организаций и объединений, а также обычные горожане и эковолонтеры собрали 283 мешка мусора. «Целью проекта является объединение граждан общей идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование молодежи», - заметили сотрудники Главного управления МЧС России по региону, которые тоже вышли на субботник.

Отряд «Ольгинского десанта» из Пскова 1 октября отправился в приют «Перезагрузка» в Островском районе и помог зооволонтёрам подготовиться к зиме. Замечательные ребята занимаются очень важным делом - помогают пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся в различных трудных делах. Не обошли вниманием и наш приют для бездомных собак», - поделились в АНЗО «Жизнь».

«Десантники» и работники приюта перенесли в ангар и сложили дрова, вычистили территорию от сорняков и различного мусора. Нескольким собакам поставили новые будки взамен старых, пришедших в негодность, а также выровняли участки возле них - собаки «любят вести раскопки». «Вся уборка прошла с позитивом, кипящей энергией, которая заряжает и нас. Всего в субботнике приняли участие 13 человек. Спасибо вам большущее от нас и от собак! Всегда будем рады видеть вас снова», - поблагодарили активистов зоозащитники.

А псковскому зооприюту «Лесопилка» неравнодушные граждане помогают наводить чистоту в уличных вольерах по воскресеньям. «Территорию мы всегда убираем сами, ежедневно, впрочем, как и вольеры. На это поставлен один из работников и его забота — следить за чистотой», - пояснила руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Она отметила, что раньше приют проводил субботники, но сейчас удаётся поддерживать участок, на котором разместился приют, в надлежащем состоянии своими силами.

Волонтёров приглашают в помощь только в случае «аврала»: выпало много снега, привезли много дров, которые нужно срочно занести под навес, или много сена — его тоже нужно перемещать под крышу.

«Поэтому как таковые субботники не проводим уже несколько лет. Но планируем такое мероприятие на новой территории, так как там нас нет, и убирать некому. Кругом строительный мусор, кусты, палки. Нужны будут руки по очистке территории от мелкого мусора. Но это ещё в планах», - добавила Вера Короткова.

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Совместный труд

В районах области живут не менее активные и неравнодушные к экологии люди. К примеру, активисты великолукского отделения «Единой России» решили размяться на свежем воздухе и прибраться вблизи кадетской школы 7 октября, в день рождения президента РФ. «Старые деревья, ветки, мусор — все это загружали в спецтехнику, которую предоставило муниципальное предприятие "Радист"», - рассказали в Великолукской городской Думе, депутат которой Сергей Макаров присоединился к субботнику.

На уборку вышел и директор кадетской школы Ратмир Магарамов. По его словам, приведение в порядок территории возле образовательного учреждения — необходимое и общественно полезное дело.

Фото: Великолукская городская Дума

Официальные даты месячника по благоустройству в Великих Луках — со 2 октября по 10 ноября. «Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», - говорится в сообщении городских властей.

Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

Общегородские субботники, к которым может присоединиться любой желающий, пройдут в Великих Луках 13, 27 октября и 3, 10 ноября.

В Псковском районе тоже проходит месячник благоустройства. Уборки проводятся на всех территориях муниципальных учреждений, на общественных пространствах. Кроме того, администрация района устроила уже два субботника на острове Залита.

«Участвуют все учреждения, предприятия, приводят свои и прилегающие территории в порядок. Также просим жителей выйти на субботники, потому что надо приводить в порядок клумбы, общественные территории. Работа ведется в плановом режиме», - рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Она напомнила, что в муниципалитете нет районного центра, но есть 10 волостей, в каждой из которой организованы уборки. В крупных населённых пунктах благоустройство будет вестись и в ближайшие, и в следующие выходные.

Что касается инвентаря, им участников обеспечивают учреждения, ответственные за тот или иной субботник. «У каждого учреждения есть сельскохозяйственный инвентарь. Кто-то приносит с собой. Уборка организуется совместно», - добавила Наталья Фёдорова. Она отметила, что активное участие в уборке принимают учащиеся и сотрудники школ, которых в районе очень много.

В прошлом году за осенний месячник благоустройства в регионе провели более 1000 субботников, к ним присоединились порядка 23 тысяч человек. Общими усилиями они навели порядок на огромном количестве территорий. Хочется верить, что в этом году результаты будут ещё более впечатляющими в части количества участников, а объёмы мусора начнут уменьшаться. Ведь чисто не там, где убирают.

Ульяна Ловыгина