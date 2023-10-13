Чистый месяц

В Псковской области начался традиционный осенний месячник благоустройства. Дачники и жители частного сектора продолжают готовить к зиме свои приусадебные участки, предприятия и учреждения наводят чистоту на принадлежащих им территориях, активисты затевают массовую уборку на общественных пространствах.
Псковская Лента Новостей выяснила, какие субботники пройдут в ближайшие дни, как стать участником, где взять инвентарь, и какие земли уже приведены в порядок.
В Пскове осенний месячник по уборке города стартовал 1 октября и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в нормативное состояние городские территории общего пользования, чистота на которых не зависит от специализированных служб.
«Каждый из вас может внести посильный вклад в подготовку города к зиме. Можно самим организовать уборку или присоединиться к субботнику на работе. Выбираем территории, которые не относятся к паркам, дорогам, МКД, частной собственности, а, значит, не входят в режимную уборку. С вас – инициатива, с нас – инвентарь и вывоз мусора», – пригласил всех желающих глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Также можно присоединиться к любой из массовых уборок, которые пройдут в Пскове уже сегодня, 13 октября. Ресурсный Центр поддержки добровольчества Псковской области приглашает на городской субботник на территории зеленой зоны правого берега реки Пскова в границах от Гремячей башни. Очистка природной территории от мусора будет вестись с 14:00 до 19:00. Впоследствии все собранные отходы отправят на переработку. Участников просят зарегистрироваться по ссылке.
А областной комитет по охране объектов культурного наследия приглашает псковичей на уборку братского захоронения в Крестах. Организационный сбор состоится сегодня в 14:50 у объекта культурного наследия, там же всем пришедшим выдадут необходимые инструменты и средства защиты. Собственные перчатки и грабли тоже не возбраняются.
Ещё один большой субботник состоится 18 октября. Его организует Псковский городской молодёжный центр на территории за воинским захоронением и мемориалом на месте концлагеря «Шталаг-372» в границах улиц Юбилейной, Маргелова и Шестака. Начало мероприятия – в 17:00, оно продлится не более 1,5 часа. Организаторы предоставят мешки и перчатки. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.
Первые уборки начались ещё в сентябре, до старта официального месяца чистоты.
30 сентября порядка 300 человек вышли на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В этом году для уборки выбрали зеленую зону вдоль левого берега реки Великой, включая Степановский лужок. Представители региональных ведомств, организаций и объединений, а также обычные горожане и эковолонтеры собрали 283 мешка мусора. «Целью проекта является объединение граждан общей идеей сбережения природы, возрождение местных традиций, экологическое и патриотическое образование молодежи», - заметили сотрудники Главного управления МЧС России по региону, которые тоже вышли на субботник.
Отряд «Ольгинского десанта» из Пскова 1 октября отправился в приют «Перезагрузка» в Островском районе и помог зооволонтёрам подготовиться к зиме. Замечательные ребята занимаются очень важным делом - помогают пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся в различных трудных делах. Не обошли вниманием и наш приют для бездомных собак», - поделились в АНЗО «Жизнь».
«Десантники» и работники приюта перенесли в ангар и сложили дрова, вычистили территорию от сорняков и различного мусора. Нескольким собакам поставили новые будки взамен старых, пришедших в негодность, а также выровняли участки возле них - собаки «любят вести раскопки». «Вся уборка прошла с позитивом, кипящей энергией, которая заряжает и нас. Всего в субботнике приняли участие 13 человек. Спасибо вам большущее от нас и от собак! Всегда будем рады видеть вас снова», - поблагодарили активистов зоозащитники.
А псковскому зооприюту «Лесопилка» неравнодушные граждане помогают наводить чистоту в уличных вольерах по воскресеньям. «Территорию мы всегда убираем сами, ежедневно, впрочем, как и вольеры. На это поставлен один из работников и его забота — следить за чистотой», - пояснила руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Она отметила, что раньше приют проводил субботники, но сейчас удаётся поддерживать участок, на котором разместился приют, в надлежащем состоянии своими силами.
Волонтёров приглашают в помощь только в случае «аврала»: выпало много снега, привезли много дров, которые нужно срочно занести под навес, или много сена — его тоже нужно перемещать под крышу.
«Поэтому как таковые субботники не проводим уже несколько лет. Но планируем такое мероприятие на новой территории, так как там нас нет, и убирать некому. Кругом строительный мусор, кусты, палки. Нужны будут руки по очистке территории от мелкого мусора. Но это ещё в планах», - добавила Вера Короткова.
В районах области живут не менее активные и неравнодушные к экологии люди. К примеру, активисты великолукского отделения «Единой России» решили размяться на свежем воздухе и прибраться вблизи кадетской школы 7 октября, в день рождения президента РФ. «Старые деревья, ветки, мусор — все это загружали в спецтехнику, которую предоставило муниципальное предприятие "Радист"», - рассказали в Великолукской городской Думе, депутат которой Сергей Макаров присоединился к субботнику.
На уборку вышел и директор кадетской школы Ратмир Магарамов. По его словам, приведение в порядок территории возле образовательного учреждения — необходимое и общественно полезное дело.
Фото: Великолукская городская Дума
Официальные даты месячника по благоустройству в Великих Луках — со 2 октября по 10 ноября. «Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», - говорится в сообщении городских властей.
Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.
Общегородские субботники, к которым может присоединиться любой желающий, пройдут в Великих Луках 13, 27 октября и 3, 10 ноября.
В Псковском районе тоже проходит месячник благоустройства. Уборки проводятся на всех территориях муниципальных учреждений, на общественных пространствах. Кроме того, администрация района устроила уже два субботника на острове Залита.
Она напомнила, что в муниципалитете нет районного центра, но есть 10 волостей, в каждой из которой организованы уборки. В крупных населённых пунктах благоустройство будет вестись и в ближайшие, и в следующие выходные.
Что касается инвентаря, им участников обеспечивают учреждения, ответственные за тот или иной субботник. «У каждого учреждения есть сельскохозяйственный инвентарь. Кто-то приносит с собой. Уборка организуется совместно», - добавила Наталья Фёдорова. Она отметила, что активное участие в уборке принимают учащиеся и сотрудники школ, которых в районе очень много.
В прошлом году за осенний месячник благоустройства в регионе провели более 1000 субботников, к ним присоединились порядка 23 тысяч человек. Общими усилиями они навели порядок на огромном количестве территорий. Хочется верить, что в этом году результаты будут ещё более впечатляющими в части количества участников, а объёмы мусора начнут уменьшаться. Ведь чисто не там, где убирают.
Ульяна Ловыгина