Общество

10 базовых станций планируют построить в Псковской области в следующем году

10 базовых станций планируют построить в Псковской области в 2024 году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На рабочей встрече с вице-президентом – директором филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым обсудили улучшение зоны покрытия сотовой связи на территории региона», – рассказал Михаил Ведерников.

В этом году в Псковской области ПАО «Ростелеком» уже установил и модернизировал 12 базовых станций в рамках проекта «Устроение цифрового неравенства 2.0». Ещё 8 будут запущены до конца ноября.

982 домохозяйства обеспечены волоконно-оптической инфраструктурой и имеют возможность подключиться к скоростному интернету. Строительство продолжается. В следующем году запланировано строительство еще 10 базовых станций.

«Благодарю Александра Евгеньевича и всю команду филиала за установленные вышки, качественно и своевременно проведённые работы. Будем и дальше продолжать конструктивное сотрудничество», – отметил губернатор.