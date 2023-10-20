Общество

Единое время запрета на шум дома определят в России

Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, пишут «Известия».

Кроме того, сообщается, что изменения коснутся и соблюдения самого закона — жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение — от 500 до 2 тысяч рублей для граждан; от 5 тысяч до 10 тысяч — для должностных лиц; от 20 тысяч до 50 тысяч для юридических лиц.