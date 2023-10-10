* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Хочется придать огласке проблему жителей дома №2 на улице Школьной в Пскове. В нашем многоквартирном доме на первом этаже в встроенно-пристроенном помещении находится бар «Дом культуры». На протяжении двух лет мы ведем с ним борьбу за тишину.
Данный бар систематически по пятницам и субботам проводит дискотеки до 3.00, на входе скапливаются посетители, орут, матерятся, курят. Постоянно происходит нарушение закона о тишине.
Полиция бездействует, прокуратура тоже не решила вопрос, пишем всем чиновникам, в ответ только отписки. Проблему не решают, страдает целый квартал!
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: «Культурные» соседи
Хочется придать огласке проблему жителей дома №2 на улице Школьной в Пскове. В нашем многоквартирном доме на первом этаже в встроенно-пристроенном помещении находится бар «Дом культуры». На протяжении двух лет мы ведем с ним борьбу за тишину.
Данный бар систематически по пятницам и субботам проводит дискотеки до 3.00, на входе скапливаются посетители, орут, матерятся, курят. Постоянно происходит нарушение закона о тишине.
Полиция бездействует, прокуратура тоже не решила вопрос, пишем всем чиновникам, в ответ только отписки. Проблему не решают, страдает целый квартал!
Кристина